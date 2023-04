Todo lo que los bibliotecarios deben saber sobre Acuerdos Transformativos

“ESAC Reference Guide to Transformative Agreements – now expanded and updated. ESAC, 2022

Ver guía

Los acuerdos de transformación, también denominados acuerdos de transición o de «lectura y publicación», son contratos negociados entre instituciones y editoriales que transforman el modelo de negocio subyacente a la publicación académica hacia un modelo de acceso totalmente abierto. Los acuerdos totalmente transformadores permiten la publicación ilimitada en acceso abierto de la producción académica de la institución suscriptora a un paquete de revistas. Algunos acuerdos restringen la publicación en acceso abierto a las revistas híbridas, mientras que otros permiten la publicación tanto en revistas híbridas como de la ruta dorada.

En diciembre de 2021, ESAC publicó una detallada Guía de Referencia para orientar a los bibliotecarios universitarios y al personal de los consorcios de bibliotecas en la negociación e implementación de acuerdos transformadores de acceso abierto.

La Guía se basa en el conocimiento y las ideas de un «grupo de expertos» dentro de la comunidad ESAC con una experiencia significativa en el desarrollo de estrategias, negociaciones y operacionalización del acceso abierto dentro de sus instituciones, lo que la convierte en un recurso esencial y autorizado. Desde su publicación hace poco más de un año, la Guía de Referencia ESAC ha sido utilizada y referenciada en contextos bibliotecarios de todo el mundo, y el número de acuerdos transformadores inscritos en el Registro ESAC casi se ha duplicado.»