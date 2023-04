La Biblioteca Pública de Albany añade diversidad a las estanterías

Shayla.Escudero@lee.net, S. E. (2023, abril 23). How Albany is adding diversity to the shelves at its library. Albany Democrat Herald.

La Biblioteca Pública de Albany quiere añadir diversidad a los títulos de sus estanterías y, tras un informe de auditoría sobre diversidad de 2022, los bibliotecarios tienen ahora una guía sobre dónde pueden tener carencias sus colecciones.

En los dos últimos años, los responsables de la biblioteca han dado grandes pasos para incluir diversas perspectivas en la colección para jóvenes adultos. Sin embargo, es importante realizar una auditoría de la diversidad en todas las secciones para conocer las carencias y orientar las decisiones de compra. La gente debería poder coger un libro y sentirse identificada con él, pero también experimentar la vida de otra persona.

Es la primera vez que la biblioteca lleva a cabo una auditoría formal de la diversidad, explicó Eric Ikenouye, Director de la Biblioteca. Pero eso no significa que sea el primer esfuerzo de la biblioteca por incluir la diversidad en la colección. Los responsables de la colección siempre buscan ampliarla para que represente a la comunidad.

Si el objetivo es que la oferta refleje a la comunidad, la comparación de la demografía de Albany según los datos de la Oficina del Censo de EE.UU. muestra la sobrerrepresentación y la infrarrepresentación de la colección de la biblioteca. Según los últimos datos del censo, de los casi 57.000 habitantes de la ciudad, el 0,04% son negros. Sin embargo, el 5,8% de la colección, contando el material destinado a adultos, adolescentes y niños, se considera de interés para los negros.

Según el censo, la población local de indios americanos y nativos de Alaska es del 1,1%, y la auditoría de la biblioteca indica que el 1,2% de su colección es de interés indígena.

Mientras tanto, el 13,2% de la población de Albany es latina o hispana, según el censo. Pero los auditores encontraron que sólo el 1,7% de la colección de la biblioteca es de interés Latinx.

Troetschel consideró sorprendente, dados los esfuerzos para aumentar la diversidad, que la auditoría encontrara un porcentaje global tan pequeño para ser considerado inclusivo. Pero para ella, esto significa que hay más trabajo por hacer.

La Biblioteca Pública de Albany recurrió a un sistema de un proveedor de libros, llamado iCurate, que reúne datos de las colecciones para determinar qué tipo de experiencias se reflejan.

Las categorías que utilizó el sistema fueron interés asiático, interés negro, interés indígena, interés judío, interés latinx, interés LGBTQIA, salud mental, interés de Oriente Medio, multicultural, interés musulmán y diversidad neurofísica.

Según la guía de iCurate, el sistema decide las categorías de diversidad basándose en gran medida en el interés y el contenido, más que en la identificación del autor.

La diversidad viene determinada por el punto de vista del libro. Por eso, un título como «Matar a un ruiseñor» no estaría marcado como de interés negro, ya que presenta una perspectiva blanca, según la guía.

La biblioteca cuenta con casi 83.000 artículos que el sistema evaluó para determinar si entraban en estas categorías de inclusión.

Utilizando la base de datos de las colecciones, el sistema comparó la diversidad de Albany (13%) con la media de las bibliotecas públicas de EE.UU. (14%). Como dice una diapositiva de una presentación sobre la auditoría: «¡La Biblioteca Pública de Albany está en la media!».