ChatGPT Implicaciones para las bibliotecas universitarias

Cox, Christopher, y Elias Tzoc. «ChatGPT: Implications for Academic Libraries College & Research Libraries News», 6 de marzo de 2023. https://doi.org/10.5860/crln.84.3.99.

ChatGPT irrumpió en escena a finales de noviembre de 2022 e inmediatamente se hizo viral, alcanzando un millón de usuarios en una semana. Creada por OpenAI, responsable también del revolucionario generador de imágenes DALL-E, ChatGPT es una herramienta LLM (large language model) que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para generar texto en respuesta a las preguntas que se le plantean. Puede generar ensayos, correos electrónicos, letras de canciones, recetas, código informático, páginas web, incluso juegos y diagnósticos médicos. En lugar de buscar en Internet, ChatGPT ha sido entrenado en un gran corpus de texto, que incluye artículos de noticias, libros, sitios web, artículos académicos y otras fuentes. El corpus actual incluye datos de varios idiomas y códigos informáticos. La generación de texto se realiza mediante la predicción de la palabra siguiente en una serie de palabras para producir frases y luego páginas enteras de contenido. (Ver como funciona VIDEO)

Unas dos o tres semanas después de su lanzamiento, varios grupos empezaron a debatir el efecto de ChatGPT y sus implicaciones para la enseñanza. Bryan Alexander publicó en su blog «Resources for Exploring ChatGPT and Higher Education» (Recursos para explorar ChatGPT y la enseñanza superior) una lista de más de 20 recursos sobre esta tecnología disruptiva (1). Durante la primera semana de enero, la conversación llegó a medios de enseñanza universitaria como Chronicle of Higher Education e Inside Higher Ed. Las reacciones a ChatGPT han ido desde los elogios como posible asistente digital o compañero de investigación hasta la prohibición de su uso en las aulas por temor a que los alumnos lo utilicen para generar trabajos de investigación y respuestas a exámenes. Para los bibliotecarios y profesionales de la información, algunas de las preguntas son: ¿Qué implicaciones tienen las herramientas de IA como ChatGPT y DALL-E para las bibliotecas universitarias? ¿Cómo puede cambiar lo que hacemos y cómo puede ayudarnos a atender y satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes del siglo XXI? A continuación se presentan algunas sugerencias y predicciones sobre cómo las herramientas de IA pueden cambiar nuestro trabajo y cómo podemos aprovecharlas para potenciarlo y mejorarlo.

Descubrimiento y búsqueda: ChatGPT ofrece una interesante alternativa a los motores de búsqueda como Google, que responden a las consultas con una lista de enlaces sobre un tema para ayudarte a aprender más sobre él. La experiencia de ChatGPT reside en su capacidad para responder a preguntas concretas, proporcionando una explicación experta de un tema o respuestas objetivas, todo ello sin que el usuario tenga que desplazarse por decenas de respuestas. Al igual que Google, puede aprender las necesidades y preferencias de información del usuario y ofrecer resultados personalizados y relevantes. De momento, los conocimientos de ChatGPT se limitan a 2021 y años anteriores, aunque sin duda eso cambiará.

Podemos imaginarnos un futuro en el que ChatGPT se ofrezca como herramienta complementaria, mejora o sustitución de los actuales métodos de búsqueda tipo Google. Esto se puede ver ahora mismo en You.com, que ofrece tanto un motor de búsqueda tradicional como resultados de chat con IA. (2) Google y Microsoft han anunciado que integrarán ChatGPT en sus herramientas en los próximos meses. Gracias a una API publicada recientemente, la tecnología de ChatGPT puede integrarse en herramientas de búsqueda de bibliotecas, proporcionando respuestas a preguntas, así como materiales sobre el tema. Considera las ventajas de consultar grandes corpus de texto como HathiTrust con ChatGPT. ¿Fomentará esto un deseo renovado de incluir y buscar el texto completo de los artículos en nuestros catálogos? Es posible que las empresas de bases de datos se lancen a una carrera armamentística para añadir rápidamente la función ChatGPT a sus productos.

Investigación: ChatGPT puede utilizarse para generar ideas o simplificar aspectos del proceso de investigación. Puede ayudar a buscar ideas, generar listas de palabras clave y proporcionar resúmenes de trabajos. Pronto podrás cargar tu propio texto en ChatGPT y pedirle un resumen. Si ChatGPT puede conectarse a herramientas de búsqueda de bibliotecas, también podría crear una bibliografía de recursos relevantes sobre un tema. En el futuro, las herramientas de IA podrán servir como asistentes de investigación, realizando experimentos virtuales, analizando datos, redactando y editando textos y generando citas.

Referencia: Al igual que ChatGPT, los bibliotecarios han sido entrenados para aprender lo que la gente quiere decir basándose en las preguntas que hacen. Las bibliotecas ya utilizan chatbots de inteligencia artificial para responder a preguntas básicas y remitir las más difíciles a los bibliotecarios. ChatGPT es simplemente una extensión de ese servicio actual. Los bibliotecarios pueden ayudar a los investigadores dándoles consejos sobre cómo hacer las preguntas adecuadas para obtener los mejores resultados. Estas herramientas también liberan tiempo de los bibliotecarios para centrarse en consultas o tareas de investigación más complejas. Además, ofrecen un servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que satisface una necesidad que los bibliotecarios no siempre pueden satisfacer.

Enseñanza: La facilidad con la que ChatGPT puede responder a preguntas de investigación puede cambiar nuestra forma de enseñar. En lugar de confiar en pruebas de comprensión de hechos o asignar ensayos, se requerirán tareas más complejas conectadas específicamente con el contenido del curso. La tendencia actual a incorporar e integrar en el plan de estudios actividades de aprendizaje más activas y experienciales también puede ayudar, sobre todo si las tareas adoptan otras formas, como infografías, podcasts o vídeos. Las bibliotecas universitarias ya ofrecen servicios y espacios para este tipo de creaciones y oportunidades de aprendizaje. Los bibliotecarios pueden ayudar al profesorado a crear este tipo de tareas.

ChatGPT también puede crear programas de estudios, ejemplos de planes de clases y el texto para una LibGuide en cuestión de segundos. Algunos incluso han sugerido que ChatGPT podría actuar como asistente en una clase, proporcionando apoyo de tutoría a los estudiantes. Sitios como Sentient Syllabus (3) y «Understanding AI Writing Tools and their Uses for Teaching and Learning» de la Universidad de California-Berkeley,(4) ofrecen ideas para utilizar ChatGPT en el aula.

Libros de texto: Las bibliotecas universitarias están muy interesadas en apoyar al profesorado en la creación de recursos educativos abiertos (REA). Los libros de texto que antes tardaban un año en escribirse pueden ser redactados por ChatGPT en horas en respuesta a una serie de consultas. Obviamente, el texto resultante tendrá que ser revisado y corregido para garantizar la exactitud de la información y asegurar la calidad. Si se reduce el tiempo necesario para crear REA, habrá más libros de texto gratuitos a disposición del profesorado, lo que le permitirá elegirlos y adaptarlos a cursos específicos, mejorando su enseñanza y ahorrando miles de dólares a los estudiantes.

Alfabetización informacional y alfabetización digital: Herramientas de IA como ChatGPT y DALL-E harán que la alfabetización informacional y digital sea más importante que nunca. Los bibliotecarios pueden ayudar al profesorado a enseñar a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico para validar los hechos y evaluar la calidad de las respuestas proporcionadas por ChatGPT o determinar si un cuadro de Matisse es realmente un Matisse o arte generado por IA en su estilo. Aunque puede ser difícil identificar una obra escrita o creada por un estudiante frente a un bot, enseñar a los estudiantes y al profesorado habilidades de alfabetización informacional les ayudará a hacer conjeturas educadas a través del análisis crítico de lo que se presenta.

Escritura y creación: Anand Rao, catedrático del Departamento de Comunicación y Estudios Digitales de la Universidad Mary Washington de Virginia, cree que ChatGPT y otras herramientas de IA «cambiarán la naturaleza misma de la producción de conocimiento» (5). En lugar de empezar desde cero, ChatGPT puede producir un borrador de texto que puede servir de inspiración para tu propio trabajo. DALL-E puede crear obras de arte nuevas e inspiradoras que pueden introducirse en herramientas de creación de imágenes como Adobe Creative Suite y alterarse y retocarse para desarrollar creaciones originales. Lo mismo ocurre con la escritura de letras y música con ChatGPT. ChatGPT también puede «ayudar a los desarrolladores a escribir mejor código a mayor velocidad». (6)

Plagio: Los dilemas éticos entran en juego cuando se trata de identificar la autoría o monetizar los productos de las consultas sobre herramientas de IA. Los profesores dicen que los estudiantes que entregan trabajos de ChatGPT como suyos están cometiendo plagio. ¿Pero es así? El plagio se define como «presentar como propio el trabajo o las ideas de otra persona, con o sin su consentimiento, incorporándolo a tu trabajo sin reconocerlo plenamente». ChatGPT no es un «alguien». ¿Deberían los estudiantes citar a ChatGPT o acreditarlo como coautor? Además de la preocupación por que los estudiantes entreguen trabajos generados por ChatGPT, las revistas científicas como Nature están preocupadas por cómo las herramientas de IA amenazan la transparencia de la ciencia. A los científicos les preocupa que «los investigadores puedan hacer pasar por suyos textos escritos con LLM de forma engañosa o utilizar LLM de forma simplista y producir trabajos que no sean fiables». (7)

Nature ya ha recibido varios trabajos con ChatGPT como coautor. Los científicos discrepan sobre si ChatGPT puede cumplir este criterio, ya que la herramienta no puede responsabilizarse del contenido que está creando ni aceptar las condiciones de una revista. En lo que sí están de acuerdo los científicos es en que se necesitan políticas, ¡y rápido! Los bibliotecarios pueden trabajar con profesores, investigadores y editores para facilitar estas conversaciones y abogar por orientaciones que garanticen la transparencia y reconozcan la autoría.

Los derechos de autor: Existe un animado debate sobre a quién pertenecen los derechos de autor de un producto creado por IA. Las noticias están llenas de historias de autores que publican libros en Amazon creados íntegramente con texto e ilustraciones generados por IA. Hay empresarios que piden a DALL-E que cree obras de arte y luego las añaden a catálogos web para imprimirlas en lienzos bajo demanda y obtener beneficios. Estos «autores» afirman que consultaron a la herramienta de IA y que, por tanto, deberían tener los derechos de autor del producto resultante. Otros alegan «uso justo». David Wiley, director académico de Lumen Learning, consultó a la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. «con el fin de registrar [una] obra generada por ordenador como obra de alquiler al propietario» (8). La Oficina de Derechos de Autor respondió que «no registrará obras producidas por una máquina o un mero proceso mecánico que funcione sin ninguna aportación creativa o intervención de un autor humano porque, según la ley, ‘una obra debe ser creada por un ser humano'». Queda por ver si ésta es la respuesta definitiva o si este tema se debatirá en los tribunales. Los bibliotecarios, que ya son considerados expertos en derechos de autor, deberían mantenerse al día de estos debates, proporcionando al profesorado la información y orientación más recientes a medida que las normas se vayan aclarando.

Productividad: Los bibliotecarios pueden maximizar su productividad de otras formas utilizando herramientas de IA. ChatGPT puede redactar correos electrónicos, como una llamada en frío animando a un miembro de la facultad a utilizar el servicio de reserva electrónica de la biblioteca. Puede generar una lista de lecturas favoritas o libros sobre temas para una exposición temática. Los borradores de materiales de marketing, como comunicados de prensa e incluso carteles de eventos, pueden crearse mediante consultas de IA. Las formas en que las herramientas de IA pueden agilizar y facilitar la escritura y la creación de imágenes parecen ilimitadas.

Equidad e inclusión: Al igual que cualquier creación, las herramientas de IA pueden estar sesgadas en función de las ideas preconcebidas de sus creadores o de la exactitud de sus fuentes de datos. Los bibliotecarios pueden animar a los estudiantes a ser conscientes de los sesgos que pueden aparecer en las respuestas de ChatGPT. La actual monetización de ChatGPT por parte de OpenAI, que ofrece un nivel «pro» de pago que promete un acceso más fiable y un tiempo de respuesta más rápido, hace saltar las alarmas sobre el futuro de este producto. Este modelo podría dar lugar a un comercio del conocimiento en el que los que tienen y los que no tienen dependerían de la capacidad de cada persona para pagar la factura.

Conclusión

Es difícil predecir cómo afectarán las herramientas de IA a las bibliotecas. En muchos sentidos, ChatGPT nos recuerda a cómo reaccionó la sociedad ante otros desarrollos innovadores, como la invención de las calculadoras, los teléfonos móviles, la World Wide Web y Wikipedia. Quizás la otra serie de preguntas que deberíamos hacernos es: ¿Cómo podemos los bibliotecarios integrar estas nuevas herramientas en lo que hacemos? ¿Cómo podemos contribuir a reducir sus sesgos y mejorar la calidad de los resultados? ¿Cómo podemos integrarlas en el futuro de la enseñanza y el aprendizaje a distintos niveles? Aunque las herramientas de IA tienen el potencial de mejorar nuestras vidas y las de aquellos a quienes servimos, no pueden sustituir las interacciones humanas que nos diferencian de cualquier tecnología. Las bibliotecas pueden abrazar la revolución de la IA evaluando estas nuevas herramientas y desarrollando servicios que apoyen su uso.

Notes

Bryan Alexander, “Resources for exploring ChatGPT and higher education,” Bryan Alexander (blog), December 15, 2022, https://bryanalexander.org/future-of-education/resources-for-exploring-chatgpt-and-higher-education/. On February 7, 2023, Microsoft integrated AI into its Bing search engine. In contrast to ChatGPT, Bing’s AI can include results from the internet. The Sentient Syllabus Project, http://sentientsyllabus.org/. Berkeley Center for Teaching and Learning, “Understanding AI Writing Tools and their Uses for Teaching and Learning at UC Berkeley,” accessed February 10, 2023, https://teaching.berkeley.edu/understanding-ai-writing-tools-and-their-uses-teaching-and-learning-uc-berkeley. Douglas Belkin, “Professors Turn to ChatGPT to Teach Students a Lesson: The Powerful Paper-Writing Chatbot Presents an Educational Challenge: Ban It or Build On It?,” Wall Street Journal, January 15, 2023, https://www.wsj.com/articles/professors-turn-to-chatgpt-to-teach-students-a-lesson-11674657460. Hunter Johnson, “4 Ways Devs can Use ChatGPT to Be More Productive,” Educative (blog), January 25, 2023, https://www.educative.io/blog/chatgpt-how-it-can-help-devs-productivity. Nature, “Tools Such as ChatGPT Threaten Transparent Science; Here Are Our Ground Rules for Their Use,” editorial, Nature 612, no. 7945 (January 26, 2023), https://doi.org/10.1038/d41586-023-00191-1. David Wiley, “AI, Instructional Design, and OER,” Improving Learning (blog), January 23, 2023, https://opencontent.org/blog/archives/7129.

Copyright Christopher Cox, Elias Tzoc