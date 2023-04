El nuevo libro sobre Steve Jobs, el líder de Apple ya se puede descargar gratuitamente

Make Something Wonderful Steve Jobs in his own words. Archive Steve Jobs, 2023

Tal y como se anunció hace quince días, Archive Steve Jobs ha publicado «Hacer algo maravilloso: Steve Jobs en sus propias palabras» un libro electrónico gratuito que recuerda la vida y la carrera de Jobs en sus propias palabras, recopilando correos electrónicos, discursos y entrevistas con el fundador de Apple.

El ebook puede leerse en Apple Books en tu iPhone, iPad o Mac. También puede leerse en el navegador, o descargarse como ePub para importarlo a su Kindle, Nook u otro dispositivo de lectura electrónica

El libro está estructurado como una línea de tiempo, que muestra retazos de su vida.

Incluye diversos materiales que nunca antes se habían hecho públicos. Hay fotos de su infancia, transcripciones de reuniones internas de Apple en las que Jobs inspiraba a otros y correos electrónicos que se enviaba a sí mismo. También incluye transcripciones de apariciones públicas destacadas, como el guión de su keynote en la Macworld de enero de 2007, en la que presentó el iPhone al mundo por primera vez.