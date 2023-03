Bibliotecas públicas y asociaciones para la promoción de la salud: necesidades y oportunidades

Lenstra, Noah, y Joanne Roberts. «Public Libraries and Health Promotion Partnerships: Needs and Opportunities». Evidence Based Library and Information Practice 18, n.o 1 (15 de marzo de 2023): 76-99. https://doi.org/10.18438/eblip30250.

En toda Norteamérica, las bibliotecas públicas están prestando cada vez más servicios a sus comunidades colaborando con socios para poner en contacto a los usuarios con servicios sanitarios esenciales, incluidos los preventivos. Sin embargo, poco se sabe sobre el alcance de estas asociaciones, o la necesidad de ellas, desde la perspectiva de los trabajadores de las bibliotecas públicas. En este estudio, nos propusimos abordar la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué necesidades y oportunidades se asocian a la promoción de la salud en las que participan las bibliotecas públicas?

Entre las principales conclusiones cabe destacar que la capacidad de las bibliotecas es limitada, pero existe un fuerte deseo de apoyar la salud a través de asociaciones. Es necesario que las asociaciones sanitarias aumenten la capacidad de las bibliotecas para apoyar la salud. Las bibliotecas públicas ya ofrecen una serie de servicios relacionados con la salud. Por último, existen disparidades entre regiones y entre comunidades urbanas y rurales.

Al tratarse de un estudio exploratorio basado en una muestra autoseleccionada de trabajadores de bibliotecas públicas de un determinado estado de EE.UU., este estudio tiene algunas limitaciones. No obstante, este artículo pone de relieve las implicaciones para diversos grupos de interesados, incluidos los trabajadores y administradores de bibliotecas, los financiadores, los responsables políticos y los investigadores. Para los investigadores, la principal implicación es la necesidad de comprender mejor, tanto desde la perspectiva del trabajador de la biblioteca pública como desde la perspectiva del socio sanitario (real o potencial), las necesidades y oportunidades asociadas a esta forma de trabajo en colaboración.