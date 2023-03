«Los bibliotecarios no están bien»

Gonzalez, Xochitl. «The Librarians Are Not Okay». The Atlantic, 15 de marzo de 2023. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/03/book-bans-censorship-librarian-challenges/673398/.

Como aquella canción de Topo «Atención, acción los chicos no están bien», los bibliotecarios tampoco lo están, se viven momentos difíciles en la biblioteca, censura, comportamientos poco agradables y cuestionamientos sobre la labor del personal de las bibliotecas

La cola para el puesto de tatuajes en la conferencia anual de la Asociación de Bibliotecas de Nueva York en Saratoga Springs ya serpenteaba por el vestíbulo del hotel, y yo ni siquiera me había tomado aún mi primera taza de café de la mañana. Motivos de Harry Potter, perros fantasma, corazones angelicales y, por supuesto, libros eran sólo algunos de los tatuajes elegidos. No eran tatuajes temporales ni de los que acaban desapareciendo. Eran de verdad. Si tatuarse parece un acto de rebeldía más propio de una concentración de moteros que de una convención de bibliotecarios, es sólo porque no hemos prestado atención.

En todo el país, políticos republicanos y grupos de derechas como Madres por la Libertad han estado librando una guerra contra los libros, y su campo de batalla son las estanterías de las bibliotecas. Los «desafíos a los libros» -intentos de prohibir o restringir títulos- han alcanzado una cifra récord. En agosto de 2022, Missouri aprobó el proyecto de ley 775 del Senado, que declaró ilegal la distribución de «material sexual explícito» a menores y provocó la retirada de casi 300 títulos de las bibliotecas escolares del estado. En todas partes se están poniendo en el punto de mira los libros que tratan cuestiones de raza e identidad o expresión sexual.

Los bibliotecarios que exhiben libros sobre grupos infrarrepresentados, incluidos los LGBTQ, seguramente creen que estas historias son valiosas. Pero los bibliotecarios con los que hablé insistieron en que toman estas decisiones porque una evaluación determinó que había una necesidad de estos libros por parte de los usuarios, no para impulsar una agenda social personal. ¿Esas polémicas exposiciones de libros? Muchos, según [Cindy] Dudenhoffer [ex presidenta de la Asociación de Bibliotecas de Missouri], son una forma de informar a los usuarios de que hay material en existencia que les daría vergüenza pedir.

«Es realmente injusto calificar las exposiciones o los programas de ‘woke'», lamentó Dudenhoffer Woke (/ˈwoʊk/ WOHK) es un adjetivo derivado del inglés vernáculo afroamericano (AAVE) que significa «alerta ante los prejuicios raciales y la discriminación». «Es una palabra terrible en estos momentos. Pero no se trata de eso. Se trata de servir a nuestra comunidad, y a todos en la comunidad, lo mejor que podamos».