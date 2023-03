Una investigación de la Universidad de Georgia revela que «el 75% de la gente no sabe realmente qué es un preprint»

Beeson, Leigh. «People Don’t Know What a Preprint Is. Here’s Why That Matters.» UGA Today (blog), 9 de marzo de 2023. https://news.uga.edu/what-is-a-preprint/.

Una nueva investigación de la Universidad de Georgia sugiere que la mayoría de la gente no entiende la diferencia entre un preprint y un artículo publicado en una revista académica.

Según el estudio, la mayoría de los lectores no sabe lo que es un preprint. Esa falta de comprensión podría generar desconfianza en la ciencia, ya que los resultados y la forma de describirlos pueden cambiar entre la fase de pre publicación y la de publicación tras la revisión por pares. La publicación frecuente de preprints científicos también podría dañar la confianza en las noticias.

Chelsea Ratcliff, autora principal del estudio y profesora adjunta del departamento de Comunicación del Franklin College of Arts and Sciences, afirma: «En los preprints sigue habiendo incertidumbres que no se han resuelto». «Muchos preprints ni siquiera llegan a publicarse. Creo que es muy importante que el público lo entienda».

«Si la gente basa sus actitudes, por ejemplo, sobre un nuevo fármaco en las pruebas de un preprint o si basa sus decisiones sanitarias en un preprint, debería poder tener una idea de su carácter preliminar».