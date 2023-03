Si quieres acceder a un libro agotado sólo existe una opción acudir a una biblioteca

«La inmensa mayoría de los libros que se han escrito no son accesibles para nadie, salvo para los investigadores más tenaces de las bibliotecas universitarias de primera línea. Los libros escritos después de 1923 desaparecen rápidamente en un agujero negro literario… Hoy en día, si quiere acceder a un libro agotado, sólo se tiene una opción: correr a una de las pocas bibliotecas importantes del país y esperar encontrarlo en los estantes.»

Sergey Brin. Creador de Google

Sergey Brin. A Library to Last Forever. New York Times. Oct. 8, 2009