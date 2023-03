Las bibliotecas se encuentran en una encrucijada cultural. Algunos afirman que las bibliotecas, tal y como las conocemos, podrían desaparecer por completo, víctimas irónicas de la era de la información, en la que Google ha subvertido el sistema decimal de Dewey y los investigadores pueden acceder a cualquier cosa en un dispositivo portátil. ¿Quién necesita aventurarse en las estanterías cuando las respuestas están a un clic de distancia? Aunque buscar libros con un ratón y una pantalla no es un acto tan placentero como deambular por las estanterías y perderse en los laberínticos pasillos del conocimiento. Las mejores bibliotecas son lugares de imaginación, educación y comunidad. Las mejores bibliotecas tienen misterio.

Sam Weller «The Library of Alexandria: A Cultural Crossroads of the Ancient World»



Dos veces ganador del premio Bram Stoker. Biógrafo autorizado del legendario escritor Ray Bradbury. Escritor de ficción y no ficción.