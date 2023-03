Evaluación de la equidad y la inclusión en la concesión de subvenciones al patrimonio cultural: Programa «Amplificar las voces no escuchadas» de CLIR

Jesse A. Johnston and Ricardo L. Punzalan. Evaluating Equity and Inclusion in Cultural Heritage Grantmaking: CLIR’s Amplifying Unheard Voices Program. CLIR, 2023

Texto completo

Este informe resume la evaluación de un año del programa «Amplifying Unheard Voices», una importante revisión del programa de subvenciones Digitizing Hidden Collections de CLIR. La revisión pretendía ampliar el alcance y el atractivo del programa a una gama más amplia de instituciones, incluidas organizaciones independientes y comunitarias, y hacer hincapié en la digitalización de materiales históricos que cuentan las historias de grupos infrarrepresentados en el registro histórico digital. Se introdujeron cambios significativos en la estructura de la solicitud, se crearon nuevos recursos de apoyo a los solicitantes, se amplió la elegibilidad a Canadá y se añadieron nuevos énfasis temáticos y valores del programa. La evaluación se basó en una serie de actividades de recopilación de datos cualitativos en las que participaron grupos de interesados y personal. Mediante encuestas y entrevistas a solicitantes, solicitantes de información, revisores de propuestas y personal, los autores ofrecen una visión holística del programa, formulan una serie de recomendaciones y señalan las áreas que requieren mayor atención.