Makerspaces en bibliotecas escolares posibilitando el camino para una enseñanza innovadora

El mundo necesita alumnos capaces de pensar por sí mismos y de resolver problemas de forma creativa, no de aceptar y reproducir ciegamente los hechos. Un buen bibliotecario escolar puede utilizar los centros de aprendizaje para ayudar a los jóvenes a desarrollar estos atributos.

Los centros o estaciones de aprendizaje no son un concepto nuevo en educación. Muchos profesores ya los utilizan, a menudo para enseñar matemáticas y lectoescritura. Los centros de aprendizaje ofrecen actividades centradas y autodirigidas en las que los alumnos trabajan de forma independiente o en colaboración. En algunas clases, el alumno elige qué centro visitar, pero en otras el educador se lo asigna.

Los centros de aprendizaje también funcionan bien en la biblioteca escolar, donde los makerspaces también han allanado el camino para una enseñanza innovadora de la biblioteca. Los makerspaces pueden variar según el entorno, el nivel de los participantes, el presupuesto y la finalidad. En general, son lugares en los que los alumnos tienen opciones y en los que hacen algo. Muchos centros de aprendizaje comparten estas cualidades. La diferencia es que los centros de aprendizaje suelen tener un enfoque más limitado y permiten a los alumnos participar en retos prácticos, a menudo abiertos.

Cada centro de aprendizaje ofrece una actividad o reto diferente. Los alumnos pueden elegir un centro, completar la tarea, compartir su trabajo y limpiar. Los centros de aprendizaje son flexibles y fácilmente adaptables a diferentes horarios, niveles de grado y contenidos.

Los centros de aprendizaje abarcan un amplio espectro de temas y herramientas

Máquinas simples. Los alumnos construyen maquetas de juegos infantiles con máquinas simples (polea, tornillo, rueda y eje, cuña, palanca y plano inclinado). Pueden analizar las máquinas simples ya en uso y aportar ideas para nuevos equipos.

Historia de Lego. Aquí se hace hincapié en crear y compartir un vídeo narrativo. Contar historias es una habilidad avanzada. Los alumnos utilizan ladrillos Lego, personajes y accesorios para construir una escena antes de grabarse narrando la historia.

Ingeniería de coches

Ingeniería de coches Matchbox. Los alumnos utilizan circuitos de Matchbox para comprobar cómo influyen los distintos factores en la distancia que recorre un coche de juguete, incorporando las normas de matemáticas y ciencias y participando en el proceso de ingeniería con su ciclo de planificación, ejecución, reflexión y ajuste.

Poesía en negro. Los alumnos utilizan páginas de libros y revistas desechados para crear poemas tachando con rotuladores las palabras que no quieren. Si el tiempo lo permite, los alumnos pueden compartir sus poemas leyéndolos en voz alta.

Libros en peligro. Los alumnos eligen un libro que el bibliotecario esté considerando eliminar, lo leen, evalúan sus méritos y responden a una serie de preguntas. Los bibliotecarios escolares pueden utilizar estas recomendaciones a la hora de decidir si descartan, reordenan o conservan los libros.

Los centros de aprendizaje ofrecen una enseñanza diferenciada, fomentan la independencia y la colaboración, y desarrollan las competencias y la resistencia de los alumnos. También son divertidos.

La posibilidad de elegir es una de las características más importantes de los centros de aprendizaje. Permite a los alumnos asumir un papel activo en su educación y aumenta su participación. Es más probable que los alumnos se esfuercen en una tarea que han elegido. El Aula Sensible -un enfoque socioemocional de la enseñanza y la disciplina centrado en el alumno- hace hincapié en el poder de la elección académica tanto en el aula como en asignaturas especiales, como la enseñanza en la biblioteca. Ofrecer opciones anima a los alumnos a «desarrollar una motivación intrínseca para aprender» y a «responsabilizarse más de su propio aprendizaje», según el libro Responsive Classroom for Music, Art, PE, and Other Special Areas (Center for Responsive Schools, 2016). No es esto lo que todos los educadores esperan? Los alumnos reflexivos e independientes podrán utilizar estas habilidades a lo largo de su vida.

Uno de los atributos más importantes para el éxito académico es la resiliencia. No importa cuán inteligente sea una persona, eventualmente enfrentará desafíos y contratiempos. Cómo una persona lidia con estos obstáculos es lo que importa. Algunos estudiantes avanzados pueden acostumbrarse tanto a que todo sea fácil que son reacios a perseverar. Si algo no funciona según lo planeado o si luchan con una nueva tarea, se dan por vencidos. La biblioteca de la escuela presenta el ambiente perfecto para aprender que está bien cometer errores. Todo el mundo falla a veces. A menudo, así es como ocurre el progreso. Podemos aprender más de nuestros errores que de nuestros éxitos.

La diversión en la educación a menudo se subestima. Cuando disfrutamos de una actividad, se convierte en juego en lugar de trabajo. Tendemos a mantenernos comprometidos por más tiempo, enfocarnos más atentamente y retener lo que hemos aprendido. Numerosos psicólogos e investigadores educativos, incluidos Carl Jung, Jean Piaget y Erik Erikson, han estudiado el papel del juego, demostrando su efectividad e importancia en el desarrollo y la educación infantil.

Por otra parte, la biblioteca de la escuela es el lugar perfecto para que los estudiantes experimenten sin temor al fracaso, donde simplemente pueden jugar. Los centros de aprendizaje también permiten una autonomía e independencia que los estudiantes no suelen tener en la escuela, donde gran parte de su tiempo es dirigido por adultos.

En cuanto a la logística. Una buena cantidad de preparación se dedica a establecer centros de aprendizaje en una biblioteca escolar. Debe comprar o reunir materiales, hacer copias y empaquetarlos todos juntos en un contenedor de almacenamiento, pero esa es una tarea de una sola vez. Una vez que haya hecho el trabajo inicial, la mayoría de los centros requieren poco mantenimiento. Una vez que los estudiantes están familiarizados con las rutinas y las opciones, los centros de aprendizaje tienden a funcionar sin problemas.