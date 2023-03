Préstamo gratuito de herramientas en la biblioteca

Fremont, CA Patch. «Borrow Tools For Free From the Library», 16 de febrero de 2023. https://patch.com/california/fremont/borrow-tools-free-library.

Ya sea que su proyecto de mejoras para el hogar requiere una llave de impacto de aire, un compresor de aire y clavadora, o algo simple como una pala, azada o rastrillo, considere la posibilidad de comprobar la herramienta de forma gratuita desde el Irvington y Centerville ramas de la Biblioteca del Condado de Alameda.

Lanzado el día de San Valentín, el nuevo programa incluye docenas de opciones en las colecciones de préstamo de herramientas. Que se pueden ver en el catálogo de la biblioteca

Si piensa utilizar una herramienta sólo una vez, o incluso un par de veces al año, ahora puede pedirlas prestadas gratuitamente en lugar de comprarlas.

«Con el acceso gratuito a las herramientas, estamos eliminando barreras de costes y creando oportunidades para que nuestras comunidades aprendan, construyan, restauren y cultiven barrios sostenibles. Al igual que el préstamo de libros, el préstamo de herramientas fomenta la reutilización y el intercambio de recursos que reducen nuestra huella medioambiental», declaró Cindy Chadwick, bibliotecaria del condado.

La Biblioteca de Préstamo de Herramientas de Irvington dispone de herramientas para jugar, reparar, fabricar y construir. Algunas de las herramientas de esta colección son una escalera, una llave de tubo, una pistola de calor, una lijadora orbital, un destornillador multibits, un martillo de orejas y un juego de herramientas mecánicas. La colección de herramientas se puede utilizar para reparaciones del hogar, el coche y el teléfono, así como para proyectos de bricolaje como la construcción de una valla. La Biblioteca Irvington también cuenta con un makerspace. A medida que se amplíe, incluirá máquinas de coser, impresoras 3D, una prensa térmica, una troqueladora y mucho más. A diferencia de la biblioteca de préstamo de herramientas, el equipo del makerspace es para uso exclusivo en el interior de la biblioteca y no puede prestarse.

La Biblioteca de Préstamo de Herramientas de Jardinería de Centerville dispone de herramientas de jardinería con las que cavar, plantar, recoger, desherbar, podar y recortar. Financiada por la Biblioteca Estatal de California, la colección se centra en la sostenibilidad y cuenta con equipos de jardinería y herramientas manuales eléctricos y a pilas para reducir el ruido y la contaminación atmosférica. Algunas de las herramientas de esta colección son una pala, una azada, una desbrozadora, una podadora de árboles, una recogedora de fruta, un cortabordes manual, un aireador de césped y sopladores de hojas y recortadoras de hilo a pilas. La colección de herramientas abaratará los costes de mantenimiento de los jardines, reducirá los residuos compartiendo recursos, ayudará a las comunidades a adoptar herramientas tecnológicas más ecológicas y mejorará los espacios al aire libre. Este verano, la Biblioteca organizará programas educativos para enseñar a los socios a utilizar las herramientas y crear barrios más ecológicos.

Cómo funciona el préstamo de herramientas: