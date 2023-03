Los factores sociodemográficos y geográficos están asociados con la baja alfabetización en telemedicina

Harris, A., et al. (2023) Disparities in Telemedicine Literacy and Access in the United States. Plastic and Reconstructive Surgery. doi.org/10.1097/PRS.0000000000009939.

Los pacientes pertenecientes a grupos socioeconómicamente desfavorecidos son los que corren mayor riesgo de no recibir los servicios de telesalud que necesitan. Las conclusiones pueden ayudar a seleccionar a las comunidades de riesgo para realizar intervenciones que aumenten los conocimientos y el acceso a la telemedicina».

La telemedicina se refiere a la prestación de servicios clínicos a distancia, mediante la comunicación bidireccional en tiempo real entre el paciente y el profesional sanitario, utilizando medios electrónicos audiovisuales.

Según un informe publicado en el número de marzo de Plastic and Reconstructive Surgery®, la revista médica oficial de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés), los factores demográficos, como los bajos ingresos y el hecho de vivir en una zona rural, están relacionados con un bajo nivel de alfabetización en telemedicina, lo que puede limitar el acceso a los cirujanos plásticos y otros profesionales sanitarios en un momento en el que se está extendiendo el uso de la telesalud y las consultas por vídeo. La revista se publica en la cartera Lippincott de Wolters Kluwer.

El uso de la telemedicina en el sistema sanitario estadounidense ha aumentado espectacularmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19, facilitado por la Ley CARES de 2020. «Debido a su comodidad, la telemedicina desempeñará sin duda un papel importante en las consultas de cirugía plástica de cara al futuro», afirma el Dr. Ranganathan. «Sin embargo, las barreras para el éxito de las consultas de telemedicina pueden exacerbar las disparidades de salud existentes entre los grupos desfavorecidos».

Los investigadores identificaron factores sociodemográficos y geográficos asociados con las barreras para el éxito de las visitas de telemedicina, basándose en una encuesta del Pew Research Institute de 2019 sobre el uso de Internet y la tecnología. Utilizando los datos de la encuesta, los investigadores desarrollaron un nuevo Índice de Alfabetización Tecnológica (TLI), que consta de tres factores: acceso a Internet, acceso a un teléfono inteligente y comodidad con la tecnología.

El TLI y los factores asociados con las barreras a la telemedicina se extrapolaron luego a la población utilizando los datos del Censo de los Estados Unidos de 2018. Esto permitió a los investigadores clasificar la alfabetización en telemedicina como alta, media o baja para más de 3000 condados, parroquias y distritos de todo el país.

Un amplio abanico de factores se asoció a un TLI bajo, lo que indica una escasa alfabetización en telemedicina. Los factores de riesgo independientes (en orden descendente de importancia) incluían el estado civil de viudedad, estudios inferiores a la enseñanza secundaria, edad superior a 65 años, situación laboral de discapacidad, algunos estudios universitarios pero sin titulación, y raza negra o afroamericana. Los mayores ingresos y la educación superior se asociaron con un TLI más alto.

Extrapolados a nivel de condado, los datos mostraban distintos niveles de alfabetización en telemedicina en Estados Unidos. Los condados con un TLI bajo tenían una renta media anual más baja, 44.000 $ frente a 60.000 $; y un porcentaje más bajo de población con título universitario, 17% frente a 26%.

Las zonas rurales tenían tres veces más probabilidades de ser clasificadas con un TLI bajo. Las zonas con mayor proporción de población negra o afroamericana residente también tenían más probabilidades de presentar una baja alfabetización en telemedicina: el 78%, frente al 49% de las zonas con menor proporción de residentes de color.

«Las mayores barreras para una adopción más amplia son sociales, y una de ellas es la alfabetización digital inadecuada», escriben los investigadores. Estudios anteriores han relacionado muchos de los mismos factores con una menor alfabetización digital y con la disminución de las visitas al médico desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

«Dentro del campo de la cirugía plástica, estas disparidades ponen de relieve poblaciones de riesgo específicas», añaden el Dr. Ranganathan y los coautores. Por ejemplo, algunos subgrupos de pacientes de cirugía reconstructiva pueden presentar factores sociodemográficos de riesgo de disparidades sanitarias relacionadas con la telemedicina.

«Las aseguradoras, los responsables políticos, los profesionales sanitarios y los defensores de los pacientes podrían centrarse en comunidades específicas para realizar intervenciones que aumenten los conocimientos y el acceso a la telemedicina», concluyen el Dr. Ranganathan y los coautores. «Dado que la cirugía plástica y la atención sanitaria en general dependen cada vez más de la capacidad de utilizar la tecnología, es fundamental realizar esfuerzos adecuados para mitigar y evitar que se añadan disparidades preexistentes en la atención sanitaria.»