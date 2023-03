Enamorarse de las bibliotecas

Si quieres escribir, si quieres crear, debes ser el tonto más sublime que Dios haya creado y haya dejado ir a pasear. Debes escribir cada día de tu vida. Debes leer libros estúpidos y horribles y también libros gloriosos, y dejar que ellos luchen en hermosas batallas dentro de tu cabeza; vulgar un momento, brillante el siguiente. Debes merodear en las bibliotecas, escalar las estanterías como si fueran escaleras para oler los libros como si llevaran perfume y llevar sobre tu cabeza libros como sombreros.

Deseo para ti un combate de lucha libre con tu Musa Creativa que dure toda tu vida. Deseo locura y tontería y enajenación para ti. Espero que vivas con la histeria, y que fuera de ella puedas hacer grandes historias, de ciencia ficción o de cualquier otra cosa.

Lo que quiero decir; espero que estés enamorado cada día por los siguientes 20.000 días. Y fuera de este amor, recrea un mundo.

Ray Bradbury. Cita del libro Advice to Writers a Compendium of Quotes, Anecdotes and Writerly Wisdom from a Dazzling Array of Literary lights.