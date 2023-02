Standards for the Preparation of Literacy Professionals. (International Literacy Association (ILA), 2017

Texto completo

Durante más de 65 años, la Asociación Internacional de Alfabetización – (International Literacy Association (ILA) – ha defendido la investigación rigurosa como base para el liderazgo en alfabetización, y ha desarrollado normas basadas en la investigación para preparar y certificar a los profesionales de la alfabetización.

Las normas para la Preparación de Profesionales de la Alfabetización 2017 (Estándares 2017) establecen los criterios para desarrollar y evaluar programas de preparación para profesionales de la alfabetización. Desarrollados por expertos en alfabetización de todo Estados Unidos, los estándares se centran en el conocimiento, las habilidades y las disposiciones necesarias para una práctica educativa eficaz en un rol específico y destacan la investigación contemporánea y las prácticas basadas en la evidencia en el currículo, la instrucción, la evaluación y el liderazgo. Los estándares también abordan la necesidad de ampliar la definición de alfabetización más allá de la lectura para incluir la escritura, la expresión oral, la comprensión auditiva, la visualización y la representación visual tanto en el ámbito impreso como en el digital.