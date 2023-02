Entrevista a Julio Alonso Arévalo, bibliotecario de la Universidad de Salamanca. Encuentro literario con el bibliotecario de la Universidad de Salamanca Julio Alonso Arévalo presentan Eva Galán Sempere. Alquibla web

«Los bibliotecarios nos hemos convertido en maestros en la formación sobre el uso de los servicios bibliotecarios digitales y muchas bibliotecas se han convertido en centros de capacitación tecnológica que ofrecen formación gratuita o de bajo costo a través de una amplia variedad de medios».

Hace algún tiempo tuve un sueño, una idea que surgió de un curso en una búsqueda de empleo. Quise crear un blog, y cuál fue mi sorpresa que al aprender de forma autodidacta lo que era un sueño plasmado en la red, se convirtió en página web y hasta la fecha sigue cosechando grandes éxitos.

Si tengo que nombrar a alguien como el inicio de este sueño esta persona fue Julio Alonso, coincidí con el por las redes sociales y cuál fue mi sorpresa que al comentarle lo que tenía en mente proyectar, no dudó un segundo en ayudarme y tenderme la mano para que Alquibla fuera hoy lo que es, ya que él fue quien me sugirió ese nombre y me ayudó en tantas y tantas cosas. Hoy he querido que sea él el protagonista y por eso hoy él con tanta amabilidad y de forma desinteresada como siempre me he ayudado me concede esta entrevista para Alquibla.

¿Quién es Julio Alonso Arévalo? Intento ser una persona sencilla y cercana que le apasiona las cosas que hace. Y eso a veces es bueno y a veces no tanto. En esencia profesionalmente soy bibliotecario de una de las primeras universidades que hubo en Europa, que es decir en el mundo, llevo ejerciendo mi trabajo desde hace cuarto de siglo en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Luego hay otros yo. El de la música, el de la Radio, el de la lectura, el del deporte