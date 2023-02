Path to Open Books de JSTOR: títulos de gran calidad e impacto en acceso abierto

«JSTOR and University Press Partners Announce Path to Open Books Pilot». JSTOR., 2023 Accedido 8 de febrero de 2023. https://about.jstor.org/path-to-open/.

La publicación en acceso abierto se enfrenta a muchos retos, con la financiación como la cuestión más importante, especialmente en el caso de los libros. Pero los beneficios de compartir el conocimiento con investigadores de todo el mundo, incluidos los de países de renta baja, superan con creces los obstáculos. Por eso, en consonancia con la misión de ampliar el acceso al conocimiento y la educación para todos, JSTOR colabora con editoriales universitarias para presentar Path to Open, un nuevo programa que apoya los esfuerzos de las bibliotecas por aumentar la bibliodiversidad e invertir en soluciones sostenibles de acceso abierto, al tiempo que reduce el riesgo financiero para que las editoriales académicas apoyen a sus autores y su investigación.

Path to Open se ha desarrollado en colaboración con el American Council of Learned Societies (ACLS), University of Michigan Press, The University of North Carolina Press y Lyrasis para lograr un acceso equitativo y un impacto para toda la comunidad académica. Este modelo de financiación proporcionará a las bibliotecas un acceso asequible a títulos de primera línea diversos y de alta calidad; apoyará a las pequeñas y medianas editoriales universitarias en la publicación en acceso abierto; ayudará a los autores a llegar a un público mundial; y fomentará la equidad en el acceso para los investigadores desatendidos de todo el mundo.

El proyecto Path to Open se lanzará como proyecto piloto plurianual en 2023.