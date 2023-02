Hacia una investigación abierta equitativa: recomendaciones procesables para apoyar la implementación equitativa de la Investigación Abierta.

Cole, Nicki Lisa, Stefan Reichmann, y Tony Ross-Hellauer. «Toward equitable open research: stakeholder co-created recommendations for research institutions, funders and researchers». Royal Society Open Science 10, n.o 2 (febrero de 2023): 221460. https://doi.org/10.1098/rsos.221460.

La investigación abierta pretende hacer la investigación más accesible, transparente, reproducible, compartida y colaborativa. Con ello se pretende democratizar y diversificar el acceso al conocimiento y su producción, y garantizar que la investigación sea útil fuera de los contextos académicos. Aumentar la equidad es, por tanto, un objetivo clave del movimiento de investigación abierta, aunque cada vez hay más pruebas de que las prácticas de investigación abierta se aplican de forma que socavan este objetivo. En respuesta, se convocó a una comunidad diversa de investigadores, gestores de investigación y financiadores para co-crear recomendaciones procesables para apoyar la implementación equitativa de la Investigación Abierta.

Utilizando un método Delphi modificado y co-creativo, se generaron una serie de recomendaciones basadas en el consenso que abordan tres áreas problemáticas clave: la naturaleza intensiva en recursos de la Investigación Abierta, el alto coste de las tasas de procesamiento de artículos, y las prácticas obstructivas de recompensa y reconocimiento en financiadores e instituciones de investigación que socavan la implementación de la Investigación Abierta.

En este documento, se ofrece una visión general de estas cuestiones, una descripción detallada del proceso co-creativo, y presentamos las recomendaciones y los debates que las rodearon. Analizamos estas recomendaciones en relación con otras publicadas recientemente y concluimos que la aplicación de las nuestras requiere un «pensamiento global» para garantizar que se adopte un enfoque sistémico e integrador del cambio.