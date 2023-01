Estudio retrospectivo y prospectivo de la evolución de los costes de los APCs y de las suscripciones electrónicas

«Retrospective and Prospective Study of the Evolution of APC Costs and Electronic Subscriptions for French Institutions». The Committee for Open Science , 2022. Accedido 31 de enero de 2023.

Texto completo

Basándose en un conjunto de datos de más de un millón de artículos publicados entre 2013 y 2020, el estudio cuantifica los costes generados para las instituciones de investigación francesas por el modelo de publicación en acceso abierto basado en el pago por parte de los autores de tasas de procesamiento de artículos (APC). También elabora varios escenarios para la evolución de estos costes hasta 2030.

Se ha desarrollado un conjunto de datos de artículos de revistas con metadatos de artículos de autores residentes en Francia en el periodo 2013-2020. El objetivo de este conjunto de datos era formar una base para los análisis retrospectivos y prospectivos de los costes totales de APC pagados por las instituciones francesas. Los APC son las tasas de procesamiento de artículos (APC) que los investigadores deben pagar para que sus artículos se publiquen en algunas revistas de acceso abierto.