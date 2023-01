Un libro sobre la Clasificación Decimal de Dewey fue devuelto recientemente con 50 años de retraso.

UPI. «Book Returned to British Library after Nearly 50 Years – UPI.Com». Accedido 27 de enero de 2023. https://www.upi.com/Odd_News/2022/12/27/Nantwich-Library-50-years-overdue/3521672176895/.

Una biblioteca en Inglaterra dijo que un libro sobre el sistema decimal Dewey fue devuelto recientemente y se encontró que estaba a poco de 50 años de retraso.

La Biblioteca de Nantwich en Cheshire, Inglaterra, dijo en un post de Facebook que el libro, Introducción a la Clasificación Decimal Dewey para las Escuelas Británicas (UPI foto, abajo), fue sacado a finales de 1972 y había sido devuelto el 30 de enero de 1973.

El libro se devolvió la semana pasada, por lo que lleva casi 50 años de retraso.

La biblioteca dijo que el libro había sido prestado por el director de una escuela local, aunque no estaba claro por qué tardó tanto tiempo en ser devuelto a las instalaciones.

«Parte de la información contenida en este volumen puede estar ligeramente obsoleta», dijo la biblioteca en un comentario sobre la publicación.