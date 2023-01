Postal bibliotecaria de 1910 sobre el servicio de referencia publicada por Bamforth & Co. Ltd de Holmfirth, Inglaterra, que comenzó a publicar postales en 1910.

La postal muestra a una señora bastante austera que pregunta al empleado de la biblioteca: «¿Tiene usted el libro titulado ‘Batallas en las que he estado’?». Él responde: «No, señora; pero puedo darle ‘Memorias de un hombre casado'». Aparte del humor matrimonial, la tarjeta tiene también algunos aspectos históricos. El cartel que reza «Únase a nuestra biblioteca circulante» indica que se trata de una biblioteca por suscripción o «con ánimo de lucro». Además, los libros están detrás del mostrador, lo que indica que las estanterías están cerradas, una práctica muy común en todas las bibliotecas del siglo XIX y principios del XX. La postal fue publicada por Bamforth & Co. Ltd de Holmfirth, Inglaterra, que comenzó a publicar postales en 1910.