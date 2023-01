Acceso no es lo mismo que accesibilidad: Un marco para que los trabajos de investigación sean realmente abiertos

«Access is not the same as accessibility: A framework for making research papers truly open – arXiv.org blog». Accedido 25 de enero de 2023. https://blog.arxiv.org/2023/01/19/access-is-not-the-same-as-accessibility-a-framework-for-making-research-papers-truly-open/.

arXiv ha sido pionero en el acceso abierto durante más de 30 años, eliminando las barreras financieras, institucionales y geográficas a la investigación. Sin muros de pago ni cuotas, sin necesidad de iniciar sesión para leer. Este enfoque, que da a los investigadores el máximo control sobre la publicación de sus resultados y una amplia visibilidad, transformó el proceso de investigación y lanzó el movimiento de acceso abierto.

Sin embargo, acceso no es lo mismo que accesibilidad, que es la práctica de garantizar el acceso independientemente de la discapacidad. La inmensa mayoría de los trabajos de investigación publicados en cualquier revista o plataforma no cumplen las normas básicas de accesibilidad.

En 2022, arXiv llevó a cabo una intensa investigación de usuarios con más de 40 personas para determinar el alcance del problema, evaluar los esfuerzos actuales de mitigación y considerar soluciones. Este trabajo, realizado por el personal de arXiv, expertos en accesibilidad y lectores y autores de arXiv que utilizan tecnología de apoyo, se publica en arXiv en formato PDF y HTML (arXivID: 2212.07286).

En las extensas entrevistas que mantuvimos con los participantes en la investigación, nos contaron que encontrar la investigación, leerla, preparar los documentos y enviar el trabajo son pasos del proceso de investigación en los que la gente encuentra barreras. En particular, resulta problemático interpretar ecuaciones matemáticas, cifras y gráficos.

Los contenidos flexibles pueden ayudar a resolver estos problemas. La colaboración de arXiv con ar5iv, que actualmente genera HTML para aproximadamente el 70% de los artículos de arXiv, es un primer paso en este proceso. A continuación, esperamos reducir la tasa de errores y añadir un enlace a HTML en las páginas de resúmenes de arXiv.

En palabras de los usuarios de arXiv que generosamente compartieron sus puntos de vista con nosotros:

«Prefiero las versiones HTML. Como usuario de tecnología asistida, me resulta mucho más rápido navegar».

«HTML también funciona para la comunidad sorda. El inglés es una segunda lengua para los lectores sordos… prefieren el ASL. Hay herramientas para convertir HTML a ASL».

«En un mundo de ensueño, todos los documentos técnicos funcionarán [con lectores de pantalla]. En un mundo de ensueño más pequeño, sólo funciona en arXiv».