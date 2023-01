Schmidt, Jan, Willy Vande Walle, y Eline Mennens, eds. Japan’s Book Donation to the University of Louvain: Japanese Cultural Identity and Modernity in the 1920s. Leuven University Press, 2022.

Texto completo

Acompañamiento de la exposición «Donación de libros japoneses a la Universidad de Lovaina», Biblioteca Universitaria de la KU Lovaina, 28 de octubre de 2022 – 15 de enero de 2023 Con más de 3.000 títulos en casi 14.000 volúmenes, la donación de libros japoneses de la década de 1920 a la Universidad de Lovaina constituye una cápsula del tiempo de incalculable valor de la cultura premoderna de Japón en toda su diversidad y riqueza. Un siglo después, ha llegado el momento de echar un nuevo vistazo a su contenido, así como a su historia y al contexto político, social y cultural que rodeó la donación.

Para conmemorar su centenario, la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) y la Université catholique de Louvain (UCLouvain) se han unido para montar una exposición especial bajo el título «La donación de libros japoneses a la Universidad de Lovaina. Identidad cultural japonesa y modernidad en los años veinte» (octubre 2022-enero 2023), en la Biblioteca Universitaria de la KU Leuven. El presente libro se ha compilado con motivo de la exposición, para que sirva de guía duradera sobre la magnífica donación de libros y sus antecedentes históricos, y como referencia para futuras investigaciones. En cinco ensayos escritos por historiadores de la política, los medios de comunicación, la cultura y las artes de Japón, se ofrece una visión general, profusamente ilustrada, de la historia de la donación y su contexto histórico más amplio, proporcionando esclarecedoras perspectivas sobre la vibrante década de 1920 en Japón, su política, sociedad y cultura popular. Además, se invita al lector a explorar una muestra de 65 objetos notables y raros procedentes de la donación, que se seleccionaron cuidadosamente para su inclusión en la exposición y se ofrecen aquí con una descripción detallada. Además, se presentan al lector 41 piezas representativas, entre las que se incluyen carteles comerciales y políticos visualmente cautivadores relacionados con la modernidad de Japón en la década de 1920, que representan la cultura de masas, el progreso y las tensiones, y ponen de relieve tanto las ambiciones imperiales como la voluntad de contribuir a la cooperación internacional.