Archivos, acceso e inteligencia artificial: trabajar con fondos de archivo digitales y digitalizados

Jaillant, Lise, ed. Archives, Access and Artificial Intelligence: Working with Born-Digital and Digitized Archival Collections. Bielefeld University Press, 2022.

Los archivos digitales están transformando las Humanidades y las Ciencias. Las colecciones digitalizadas de periódicos y libros han empujado a los académicos a desarrollar nuevos métodos ricos en datos. Los archivos digitales se conservan y gestionan mejor gracias al desarrollo de programas informáticos comerciales y de libre acceso. Las Humanidades Digitales han pasado de la periferia al centro del mundo académico. Sin embargo, el camino desde la valoración de los archivos hasta su análisis dista mucho de ser llano. Este libro explora los cruces entre varias disciplinas para mejorar la descubribilidad, accesibilidad y uso de los archivos nacidos digitalmente y otros bienes culturales.