Definición de inteligencia artificial para bibliotecarios

Cox, A. M., & Mazumdar, S. (2022). Defining artificial intelligence for librarians. Journal of Librarianship and Information Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09610006221142029

El objetivo de este artículo es definir la Inteligencia Artificial (IA) para los bibliotecarios examinando las definiciones generales de IA, analizando el conjunto de tecnologías que componen la IA, definiendo los tipos de casos de uso por área de funcionamiento de la biblioteca y reflexionando sobre las implicaciones para la profesión, incluso desde una perspectiva de igualdad, diversidad e inclusión.

Se trata de un artículo conceptual basado en una revisión exploratoria de la literatura, dirigido a bibliotecarios interesados en la IA desde una perspectiva más estratégica que técnica.

Se identifican cinco tipos distintos de casos de uso de la IA para las bibliotecas, cada uno con sus propios impulsores y barreras subyacentes, y demandas de competencias. Se trata de aplicaciones en los procesos internos de las bibliotecas, en los servicios bibliotecarios, a través de la creación de comunidades de científicos de datos, en la alfabetización en datos e IA y en la gestión de usuarios. Cada una de estas aplicaciones tiene sus propios impulsores y obstáculos. Es difícil anticipar el impacto en el trabajo profesional, pero a medida que el entorno de la información se vuelve más complejo es probable que los bibliotecarios sigan teniendo un papel muy importante, especialmente dada la dependencia de la IA de los datos. Sin embargo, podría haber algunas repercusiones negativas sobre la igualdad, la diversidad y la inclusión si las competencias en IA no se difunden ampliamente.