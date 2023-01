El sueño de una bibliotecaria ayuda a convertir un área de espera en la cárcel del condado de Cook en un rincón educativo para los niños que visitan a los encarcelados

A librarian’s dream helps turn a waiting area at Cook County Jail into an educational nook for children who visit the incarcerated

By Laura Rodríguez Presa

Chicago Tribune

Jan 04, 2023 at 5:00 am

Cuando KD, de 2 años, caminó con su tía dentro del área de espera de la División de Máxima Seguridad en la Cárcel del Condado de Cook para visitar a su padre, sonrió.

A diferencia de todas las otras veces que su tía lo había llevado a la cárcel, esta vez, muebles coloridos, docenas de libros, juguetes y un vívido mural adornaban el espacio donde normalmente, y ansiosamente, espera hasta que un oficial lo escolta para ver a su padre. que está encarcelado y en espera de juicio.

Su sonrisa fue gracias al recuerdo de Becca Ruidl, bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Chicago que murió de COVID-19 en marzo a los 30 años. Su sueño era brindar un espacio de alfabetización para los hijos de los encarcelados en la cárcel, donde muchos niños de color tienden a pasar tiempo visitando a sus seres queridos, dijo Elizabeth McChesney, amiga y ex jefa de Ruidl.

El 13 de diciembre, se inauguró un espacio de juegos de alfabetización temprana en la División de Máxima Seguridad de la cárcel gracias al compromiso de McChesney de honrar el legado de Ruidl. McChesney impulsó a otros líderes que apoyaron la visión de cambiar la narrativa de los niños que experimentan traumas y brindarles oportunidades de aprendizaje.