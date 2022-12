El cómic y el cuerpo: dibujo, lectura y vulnerabilidad.

Szép, Eszter. Comics and the Body: Drawing, Reading, and Vulnerability. The Ohio State University Press, 2020

Texto completo

Comics and the Body, de Eszter Szép, es el primer libro que examina el papel del cuerpo en el dibujo y la lectura de cómics dentro de un marco único. Con un énfasis explícito en las dimensiones éticas de la vulnerabilidad corporal, Szép se sitúa a la vanguardia de los estudiosos que examinan los cómics como experiencias corporales, empujando esta línea de investigación hacia un territorio nuevo y audaz. Centrándose en la autobiografía gráfica y el reportaje, argumenta que las actuaciones corporales de creadores y lectores producen un diálogo que requiere que ambas partes experimenten y se comprometan con la vulnerabilidad, presentando así una oportunidad crucial para encuentros éticos entre artista y lector. Szép examina las representaciones viscerales de la bulimia, el embarazo, los efectos de las enfermedades de transmisión sexual, las heridas catastróficas de la guerra, etc. en las obras de Lynda Barry, Ken Dahl, Katie Green, Miriam Katin y Joe Sacco. De este modo, extiende la teoría del cómic a un territorio ético y psicológico que encuentra poderosas intersecciones y resonancias con los estudios sobre el afecto, el trauma, el género y la respuesta del lector.