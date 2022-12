Antes de los ordenadores: la tecnología de la información desde la escritura hasta la era de los datos digitales

Robertson, Stephen. B C, Before Computers: On Information Technology from Writing to the Age of Digital Data. Open Book Publishers, 2020.

La idea de que la era digital ha revolucionado nuestra experiencia cotidiana del mundo no es nada nuevo, y ha sido ampliamente reconocida por los historiadores de la cultura. En cambio, «BC: Before Computers» de Stephen Robertson es una obra que cuestiona la idea de que a mediados del siglo XX se produjo un único momento de ruptura. Trata de todo lo que tuvimos que aprender, inventar y comprender -todas las formas en que tuvimos que evolucionar nuestro pensamiento- antes de poder entrar en la revolución de la tecnología de la información de la segunda mitad del siglo XX. Su enfoque abarca desde los inicios del tratamiento de datos hasta formas originarias de la tecnología humana como el desarrollo de los sistemas de escritura, reuniendo toda una historia de momentos revolucionarios en el desarrollo de las tecnologías de la información en una narración única, aunque no lineal.

A caballo entre la filosofía y la historia técnica, Robertson recurre a sus amplios conocimientos técnicos para elaborar un texto que invita a la reflexión y es accesible a un amplio abanico de lectores. El libro tiene un amplio alcance y explora el desarrollo de tecnologías en ámbitos tan diversos como la criptografía, las artes visuales y la música, y el sistema postal. A través de todo ello, no pretende simplemente contar la historia de los avances informáticos, sino mostrar que esos avances se basan en una larga historia de seres humanos que han creado tecnologías para métodos cada vez más sofisticados de manipulación de la información.

A través de una estructura clara y un estilo atractivo, reúne una gran cantidad de exploraciones informativas y conceptuales sobre la historia de las tecnologías humanas, y evita presuponer cualquier conocimiento previo por parte del lector. Como tal, tiene el potencial de ser de interés tanto para el experto como para el lector general.