Cultura artística y propiedad intelectual en el siglo XIX

Delamaire, Marie-Stéphanie, y Will Slauter. Circulation and Control: Artistic Culture and Intellectual Property in the Nineteenth Century. Open Book Publishers, 2021

El siglo XIX fue testigo de una serie de revoluciones en la producción y circulación de imágenes. Desde las litografías y las reproducciones grabadas de pinturas hasta los daguerrotipos, las vistas estereoscópicas y las esculturas producidas en serie, las obras de arte visual pasaron a estar disponibles en una gama de medios más amplia que nunca. Pero la circulación y reproducción de las obras de arte también planteó nuevas cuestiones sobre los derechos legales de pintores, escultores, grabadores, fotógrafos, arquitectos, coleccionistas, editores y sujetos de representación (como los modelos de los cuadros o las fotografías). Los derechos de autor y las leyes de patentes se enfrentaron a las normas culturales informales y a las estrategias comerciales cuando los individuos y los grupos intentaron ejercer cierto grado de control sobre estas creaciones visuales.

Con aportaciones de historiadores del arte, juristas, historiadores de la edición y especialistas en pintura, fotografía, escultura y artes gráficas, esta rica colección de ensayos explora la relación entre las leyes de propiedad intelectual y los factores culturales, económicos y tecnológicos que transformaron el paisaje pictórico durante el siglo XIX.

Este libro será una lectura valiosa para los historiadores del arte y la cultura visual; los estudiosos del derecho que trabajan en la historia de los derechos de autor y la ley de patentes; y los estudiosos e historiadores de la literatura que trabajan en el campo de la historia del libro. También será de interés para cualquier persona interesada en los debates actuales sobre la circulación y el control de las imágenes en nuestra era digital.