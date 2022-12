Cómo afectó la pandemia a nuestro enfoque de la lectura y al significado de los libros

How the pandemic affected our approach to reading and interpretation of books

The Conversation. December 6, 2022 5.24pm GMT

Durante la pandemia, la lectura adquirió un nuevo significado. La gente recurría a los libros en busca de consuelo. Algunos leían para enfrentarse a temas difíciles, especialmente tras el asesinato de George Floyd en 2020. Otros utilizaron la lectura como una forma de cuidar a sus hijos en casas cerradas.

Estudio: Ben Davies, Christina Lupton, and Johanne Gormsen Schmidt. Reading Novels During the Covid-19 Pandemic. Oxford University Press, 2022

Las cifras de ventas y los datos de préstamos mostraron un enorme repunte en la compra y préstamo de libros. Queríamos seguir las historias de lectores reales en base de una rara combinación de análisis literario y entrevistas cualitativas para captar estas dinámicas de recepción.

Mientras que al principio de la pandemia muchos comentaristas apoyaban la lectura como una forma sencilla de relajarse, los lectores demostraron que la práctica se transformó y adoptó nuevas formas y significados.

Basado en cientos de respuestas a encuestas y horas de entrevistas a lectores de Dinamarca y el Reino Unido, el estudio convierte la interpretación de la literatura en algo dinámico y continuo. Y sugiere que los propios lectores son agentes de significado, incluso en el caso de las novelas que parecen las más estables de nuestra cultura.

La lectura durante la pandemia demostró cómo cambian los libros y sus significados. Novelas que consideramos estables en su significado adquieren un nuevo sentido cuando se leen en condiciones cambiantes, expuestas a los caprichos de la historia.

En nuestra investigación mostramos cómo La peste de Albert Camus se convirtió en un éxito improbable en 2020, cómo las novelas románticas de Sally Rooney fueron de repente el consuelo de los amantes incapaces de encontrarse, y cómo las novelas largas que habían intimidado a los lectores antes de la pandemia se convirtieron en salvavidas.

Para muchas personas, la lectura se hizo más difícil durante este tiempo. Por ejemplo, Jane Eyre, una novela que muchos lectores eligieron durante el encierro porque estaba en sus estanterías. De repente, este clásico parecía ser una novela sobre una mujer encerrada en pequeñas habitaciones y viviendo una epidemia de cólera.

Una encuestada llamada Phoebe, por ejemplo, dijo evitar deliberadamente releer Jane Eyre por estas razones. La novela clásica de Charlotte Brontë sobre la soledad y el amor era, en 2020, «demasiado espeluznante». La historia de Jane encerrada la hacía sentir insegura mientras vivía sola encerrada en los confines de su propia habitación.

Para el lector atrapado en una pandemia mundial, una novela como La peste, la famosa historia de Albert Camus sobre una ciudad que sufre un virus mortal, se lee de forma diferente a como lo haría, por ejemplo, un estudiante de literatura francesa. Uno de los lectores entrevistados, por ejemplo, hablaba del deslizamiento temporal de la novela.

Normalmente, por supuesto, la propia falta de tiempo mensurable sugeriría que la novela es una alegoría, desvinculada de un tiempo concreto, una advertencia de fuerzas políticas oscuras que aparecen y se extienden en cualquier momento. Pero en 2020, cuando el tiempo parecía moverse de forma extraña, el confuso sentido del tiempo de La peste resultaba realista, como si imitara nuestra experiencia de una pandemia.

Al hacer un seguimiento de lectores reales, El estudio ofrece una instantánea de un momento crucial de la historia moderna y muestra el cambio en los lectores entre las nuevas compras y los libros que conservan desde hace tiempo en sus colecciones. Al explorar estas variadas experiencias, investigamos la cuestión más amplia de cómo el consumo de novelas depende y da forma a la experiencia del tiempo no laboral de las personas, proporcionando una lente específica a través de la cual examinar la experiencia de la lectura de forma más general.

Tal vez lo más importante es que demuestra el proceso dinámico de la lectura y la forma en que los libros cambian de significado dependiendo de dónde y cuándo son leídos y por quién.