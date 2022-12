Lista de control para editores de acceso abierto sobre la aplicación de la Recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta

Checklist for open access publishers on implementing the UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO, 2022

Texto completo

Este documento forma parte de las Herramientas para la Ciencia Abierta de la UNESCO, diseñadas para apoyar la aplicación de la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. Se ha elaborado en colaboración con la Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA), una comunidad diversa de organizaciones dedicadas a la publicación académica abierta. El objetivo es proporcionar ayuda práctica a la comunidad de editores de acceso abierto para comprender mejor la Recomendación, destacando las áreas que se aplican a los editores de acceso abierto que deseen apoyar su aplicación