Bibliotecas de las cosas, las bibliotecas ya no son sólo para libros

Staff, Shawne K. Wickham Sunday News. «Public Libraries: Not Just for Books Anymore – and No Shushing». UnionLeader.com. Accedido 5 de diciembre de 2022.

Ver texto completo

¿Necesita obras de arte para alegrar su nueva oficina?. ¿Qué tal una máquina de hacer algodón de azúcar o palomitas para tu próxima fiesta? ¿Quizá quieres aprender a tocar el ukelele, practicar raquetas de nieve o comprarte un telescopio para observar las estrellas, pero te gustaría probarlo antes? Acude a tu biblioteca. Eso hace que las bibliotecas sean aún más vitales en esta era tecnológica, dicen los bibliotecarios.

Las bibliotecas públicas de New Hampshire ofrecen ahora una gran variedad de artículos que los usuarios pueden tomar prestados. La «Biblioteca de las Cosas», como la llaman, se está poniendo de moda en Granite State.

«Las bibliotecas siempre han sido muy creativas a la hora de responder a las necesidades de sus comunidades», afirma Denise van Zanten, directora de la Biblioteca Municipal de Manchester, que ofrece diversas obras de arte en préstamo.

La Biblioteca de las Cosas es sólo la última adaptación, dice van Zanten, que es presidenta de la Asociación de Bibliotecas de New Hampshire.

Se trata de «objetos que normalmente no comprarías para ti porque son de un solo uso», dijo. «Ahora puedes ir a la biblioteca y tomarlo prestado en lugar de tener que pagarlo o alquilarlo».

Michael York, bibliotecario del estado de New Hampshire, dice que mucha gente «tiene la idea anticuada de que una biblioteca es para la ficción en la planta principal, y la no ficción en la segunda planta».

Cada comunidad de New Hampshire tiene una biblioteca pública, las 234 que hay, dijo York. Esas bibliotecas responden constantemente a las necesidades y deseos de la comunidad, dijo.

Muchas bibliotecas empezaron a prestar obras de arte en la década de 1960, dijo York. En los años 80, ofrecían videograbadoras y películas. Hace unos 20 años, algunas empezaron a comprar moldes especiales para tartas para que los usuarios los tomaran prestados.

Ahora algunas bibliotecas ofrecen sistemas de videojuegos, herramientas y telescopios.

«Creo que es la evolución natural que se da en las bibliotecas todo el tiempo», afirma York. «Reconocemos que hay que hacer algo».

York se alegra de que las bibliotecas adopten nuevas ideas. «Empecé mi carrera cuando la Tierra se estaba enfriando, y he visto estos cambios drásticos a los que se han adaptado las bibliotecas», dijo.

Una de estas innovaciones fue Downloadable Book Consortium de New Hampshire, que ahora incluye 205 de las 234 bibliotecas del estado, dijo York.

Después de que New Hampshire recibiera 2,3 millones de dólares de Rescue Plan Act para bibliotecas, la biblioteca estatal envió la primera ronda de esa financiación a todas las bibliotecas públicas. Una segunda ronda fue en forma de programa de subvenciones competitivas, y algunas bibliotecas utilizaron ese dinero para comprar artículos para una Biblioteca de las Cosas, dijo York.

Mindy Atwood, directora de la Biblioteca Abbott en Sunapee, dijo que su biblioteca ha ido creando su colección de «cosas» con el tiempo. «Parte de la visión de una Biblioteca de Objetos es la idea que informa todo lo que hacemos como bibliotecas: la igualdad de acceso», dijo. «Una biblioteca pública consiste en compartir recursos».

Una de las primeras compras que hizo su biblioteca fueron raquetas de nieve y bastones. «Hay gente que hace snowshoe todos los días y eso es genial, pero hay gente que sólo quiere hacerlo de vez en cuando o que quiere probarlo», dijo Atwood.

Las raquetas de nieve han demostrado ser populares en la comunidad estacional, sobre todo cuando los clientes tienen amigos que vienen a visitar, dijo.

Otro artículo popular en la biblioteca de Sunapee es una alfombra de piano de 2 metros – como la que aparece en la película de Tom Hanks «Big».»Los abuelos que tienen nietos de visita lo sacarán para que luego haya algo divertido en casa de los abuelos», dijo Atwood.

La Biblioteca Abbott también presta hotspots móviles, agujas de tejer y ganchillos, y un kit de convertidores de voltaje para viajes internacionales.

«Eso es algo que está muy bien poseer colectivamente», dijo Atwood. Porque en el pueblo de Sunapee no todos viajamos al extranjero al mismo tiempo». Está alojado en la biblioteca y la gente no tiene que comprar el suyo; simplemente puede tomar prestado el nuestro.»

D. Scott Campbell, subdirector de la Biblioteca Wiggin Memorial de Stratham, ha elaborado un catálogo en línea de artículos que los usuarios pueden tomar prestados.

Algunos son lo que Campbell llama «tecnología inversa».

La biblioteca presta reproductores personales de CD, un boombox, un reproductor de cintas de casete y un reproductor de DVD. «Tenemos muchos artilugios tecnológicos de este tipo», explica Campbell.

Los usuarios también pueden tomar prestadas cámaras de rastreo para ver qué criaturas viven en sus vecindarios. Un sistema de megafonía portátil es muy popular entre las organizaciones locales, que lo piden prestado para sus reuniones.

La Biblioteca Wiggin Memorial también tiene un detector de radón, gracias a un cliente que compró uno para su propia casa y luego decidió donar uno a la biblioteca para que otras familias de la ciudad puedan comprobar si hay gas inodoro, dijo Campbell.

De herramientas de jardinería a telescopios

Algunas bibliotecas se han asociado para ampliar su oferta a los usuarios.

Las bibliotecas de Northwood, Pembroke, Pittsfield y Epsom solicitaron conjuntamente una subvención para crear una Biblioteca de Objetos en cada centro.

«Intentamos centrarnos en objetos que resultaran divertidos para nuestros usuarios», explica Donna Bunker, directora de la Chesley Memorial Library de Northwood.

Su biblioteca cuenta ahora con una máquina de algodón de azúcar, una carpa con toldo, una vaporera para perritos calientes y una máquina para hacer palomitas. Entre los artículos más prácticos se incluyen un cultivador de jardín eléctrico y un limpiador de alfombras.

Y si alguien quiere algo que tiene una de las otras tres bibliotecas, puede tomarlo prestado de esa biblioteca, dijo Bunker.

Bunker utilizó la Biblioteca de las Cosas cuando su hija se casó el verano pasado. Tomaron prestada la carpa con toldo y el vaporizador de perritos calientes para el banquete.

Más de 100 bibliotecas públicas de New Hampshire disponen ahora de telescopios para prestar, gracias a un programa de la Sociedad Astronómica de New Hampshire.

Pete Smith, presidente del programa de telescopios para bibliotecas de la NHAS, dijo que el programa se remonta a 2008, cuando uno de los miembros de su grupo decidió donar un telescopio a su biblioteca local en Tamworth.

Smith afirma que las bibliotecas y su grupo comparten un mismo objetivo. «Nuestra misión consiste en educar y enseñar al público sobre astronomía», dijo. «Las bibliotecas tienen una misión similar, si se quiere, en educar al público sobre cualquier tema».

Un consorcio de organizaciones comunitarias locales creó Monadnock Grows Together, una biblioteca de semillas y herramientas creada con una subvención del Distrito de Conservación del Condado de Cheshire.

Gail Zachariah, responsable de los servicios para jóvenes de la Biblioteca Pública de Keene, explica que su biblioteca ofrece a los usuarios semillas de hortalizas y flores polinizadoras, herramientas de jardinería, kits de cultivo de semillas e incluso material para hacer conservas. Algunos devuelven las semillas a la biblioteca cuando cosechan sus huertos.

La biblioteca de Keene ha adoptado el concepto de la Biblioteca de las Cosas. Entre los artículos más populares figuran robots, ukeleles, máquinas de coser, un convertidor de película a digital, juegos de mesa y un kit de soldadura.

Atwood, de Sunapee, presidenta entrante de la Asociación de Bibliotecas de New Hampshire, ve todo esto como una evolución natural de la misión. Las bibliotecas públicas se crearon en una época en la que los libros tenían un precio prohibitivo para mucha gente. «La idea de compartir los recursos de los libros, de ponerlos a disposición de todos por igual y públicamente, era buena para nuestra sociedad», explica.

«Siempre nos hemos adaptado, y si vemos una necesidad en la comunidad, intentamos cubrirla en la medida de lo posible dentro de nuestra misión», afirma. «Ayudar a la gente con cosas que no pueden permitirse o que no quieren comprar es algo divertido».

Esto hace que las bibliotecas sean aún más vitales en esta era tecnológica, dicen los bibliotecarios.