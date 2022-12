Música y palabras sobre libros, bibliotecas y lectores 2 2022/12/09

ESCUCHAR EL PROGRAMA

En este programa imposible disfrutamos de textos sorprendentes, delicados y bellos sobre libros, bibliotecas y lectores en una combinación imposible con temas musicales.

TEMAS:

MICHAEL HAIT La biblioetca de medainoche – Enjoy The Silence

MICHEL DIAZ Juntos en la misma biblioteca -. ELthon Jhon – January

PAUL ASUTER El palacio de la luna – Nick Cave & The Bad Seeds – Breathless

PAUL VALERY . Los libros – Meu amor Meu amor (Cristina Branco)

PROBERBIO HINDU Taj Mahal Music of Ancient India-BoAoq

ROSA MONTERO. Los libros son verdaderos talismanes – Joy Division – No Love Lost

SOUL BELLOW – La gente puede perder su vida en las bibliotecas – Song sung blue. Neil Diamond

STEFEN KING – Biblioteca – David Bowie – Space Oddity

STEPHEN ZWEIG – Encuentro con los libros – Georges Benson – Breezin’

TAIBO Un hogar libros – Florence-the-machine-youve-got-the-love

JUAN VILLORO – Me eligio The Byrds – My back pages