Una investigación sobre la huella de carbono en las bibliotecas universitarias conduce a un premio internacional al mejor trabajo

«University Libraries’ Carbon Footprint Research Leads to International Best Paper Prize». Accedido 5 de diciembre de 2022. https://vtx.vt.edu/content/vtx_vt_edu/en/articles/2022/12/univlib-bestpaper-2022.html.

El Premio a la Mejor Ponencia fue otorgado a Alex Kinnaman y Alan Munshower de las Bibliotecas Universitarias en iPRES 2022, la 18ª Conferencia Internacional sobre Preservación Digital en Glasgow, Escocia. Los miembros del jurado seleccionaron la ponencia de Kinnaman y Munshower, «Green Goes with Anything: Decreasing Environmental Impact of Digital Libraries at Virginia Tech«, en parte porque el «tema de esta ponencia no podía ser más oportuno».

Kinnaman y Munshower examinaron la huella de carbono de las prácticas de las Bibliotecas Universitarias, en particular la valoración y la preservación, e hicieron una serie de ajustes recomendados y áreas para una mayor consideración.

Medir la huella de carbono es complicado y difícil. El equipo investigó dos áreas específicas, la fijación y el almacenamiento, y el consumo de energía de ambos, basándose en la infraestructura digital actual de las bibliotecas universitarias.

El jurado dijo que Kinnaman y Munshower concluyeron su investigación con fuertes recomendaciones para Virginia Tech y para la comunidad bibliotecaria en general que pueden fomentar una «plataforma digital más sostenible desde el punto de vista medioambiental.»

«Este trabajo ayuda a iniciar la conversación interna sobre el impacto ambiental de las actuales prácticas de almacenamiento digital y gestión de la información en toda la profesión, y cómo las bibliotecas universitarias de Virginia Tech pueden adaptarse», dijo Munshower.