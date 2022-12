Compartir un artículo nos hace sentir más informados, aunque no lo hayamos leído

«Sharing an Article Makes Us Feel More Knowledgeable – Even If We Haven’t Read It – The British Psychological Society». Accedido 5 de diciembre de 2022.

Compartir información puede incluso influir en nuestro comportamiento: los participantes tomaron diferentes decisiones financieras en función de si habían compartido un artículo sobre inversión.

Una de las cosas más bonitas de Internet es la gran cantidad de conocimientos que contiene: si te interesa cualquier tema, puedes encontrar una gran cantidad de información en un instante. Pero esto también puede tener su lado negativo. Los motores de búsqueda pueden acabar perpetuando los prejuicios, por ejemplo.

Y una investigación de Adrian Ward, de la Universidad de Texas, en Austin, sugiere que podemos confundir la información que hemos buscado con nuestro propio conocimiento. Ahora, en un nuevo artículo publicado en el Journal of Consumer Psychology, Ward y sus colegas han descubierto que compartir información en línea también nos hace sentir que nuestros conocimientos han aumentado, aunque no los hayamos leído.

En el primer estudio, se dio a los participantes la oportunidad de leer artículos de noticias en línea compartidos con ellos por participantes anteriores y de compartir artículos con futuros participantes. Podían leer y/o compartir tantos o tan pocos como quisieran. A continuación, indicaron sus conocimientos subjetivos sobre el tema de cada artículo en una escala de siete puntos («en comparación con la mayoría de la gente, sé más sobre este tema») , antes de responder a preguntas sobre ellos, midiendo sus conocimientos objetivos.

Como era de esperar, los que leyeron los artículos sabían más objetivamente y se sentían más informados. Pero los que compartieron los artículos también sintieron que sabían más que los que no lo hicieron, hubieran o no leído el artículo. Sin embargo, en realidad no sabían más objetivamente.

Un segundo estudio determinó que las personas no comparten los artículos simplemente porque ya saben sobre el tema, sino que el propio acto de compartirlos aumenta las creencias sobre sus conocimientos.