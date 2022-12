—¿Por qué empezaste a trabajar en una biblioteca? —quise saber.

—Porque me gustan las bibliotecas. Son tranquilas, están llenas de libros, rebosan conocimientos. No me apetecía trabajar ni en un banco ni en una empresa comercial, y tampoco quería ser profesora.

HARUKI MURAKAMI

El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas -Murakami, Haruki