Asegurar los derechos digitales para las bibliotecas: el papel de las bibliotecas en la configuración de una mejor Internet.

Lila Bailey y Michael Lind Menna. “Securing Digital Rights for Libraries: Towards an Affirmative Policy Agenda for a Better Internet«. Internet Archive, Movement for a Better Internet, 2022

Texto completo

PDF

EPUB

“Securing Digital Rights for Libraries: Towards an Affirmative Policy Agenda for a Better Internet” es el resultado de el proceso de meses de duración en el que se ha consultado a los principales expertos de las bibliotecas, la sociedad civil y el mundo académico sobre el papel de las bibliotecas en la configuración de la próxima iteración de Internet. Internet Archive realizó este trabajo en colaboración con Movement for a Better Internet, con el fin de ayudar a modelar la forma en que esta comunidad puede trabajar conjuntamente para construir una Internet centrada en los valores del interés público.

La clave de este proceso de consulta es simple: Los derechos de los que siempre han gozado las bibliotecas fuera de línea deben protegerse también en línea. El informe articula un conjunto de cuatro derechos digitales para las bibliotecas, basados en las funciones básicas de las bibliotecas de preservar y proporcionar acceso a la información, el conocimiento y la cultura. En concreto, para que las bibliotecas sigan garantizando una participación significativa en la sociedad para todos en la era digital, deben tener derecho a