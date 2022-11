¿Qué es lo más extraño que te ha pedido un usuario de la biblioteca?

Warren, Roz. Our Bodies, Our Shelves: A Collection Of Library Humor, 2015.

En veinte entretenidos ensayos, conocerás a bibliotecarios que luchan contra el crimen, se van de fiesta con estrellas del porno, se enfrentan a usuarios imposibles, localizan libros difíciles de encontrar y salvan el mundo. Se revelarán los secretos más guardados de las bibliotecas. ¡Nunca volverás a ver tu biblioteca pública local de la misma manera!

¿Pedirías a un bibliotecario un baile erótico?

En los 15 años que llevo trabajando en mi biblioteca pública local, he aprendido aprendido que los bibliotecarios hacemos muchas cosas por nuestros usuarios que no están en la descripción de nuestro trabajo. Después de que una usuaria me pidiera que cambiara su rueda pinchada, y otro quería comprobar nuestro sacapuntas, me me conecté a mi sitio favorito de bibliotecarios en Facebook y pregunté:

¿Qué es lo más extraño que te ha pedido un usuario?

¿La primera respuesta?

Alguien me pidió un buen libro para leer en el baño.

Le siguió rápidamente: Un usuario que iba de camino al casino quería frotar mi pelo rojo para que le diera buena suerte.

La semana pasada una mujer vino a pedirme ayuda para que las brujas y los demonios dejen de pellizcarla.

Una vez, un usuario me pidió que me sentara en su regazo (me reí de él).

Las peticiones inusuales de los usuarios resultaron ser un tema candente. En un día, recibí más de más de 100 respuestas, ya que los bibliotecarios compartieron historias sobre ese sobre ese usuarios especial que..: Preguntó si podía dejar a sus hijos en el mostrador de la biblioteca mientras mientras hacía recados.

Otro quería que encontrara libros para probar que el era Julio César reencarnado.

Me pidió que le dijera al hombre que se sentaba en el ordenador junto al suyo que dejara de de controlar su ordenador con sus pensamientos.

Trajo una cabeza de ñu disecada y preguntó si podíamos guardarla en los archivos durante el verano.

Pronto me di cuenta de que las peticiones de los usuarios raros se dividían en categorías. Algunas peticiones eran de usuarios que querían lucir lo mejor posible… con con nuestra ayuda.

Una vez, una mujer me pidió que le cambiara los pantalones porque iba a una entrevista de trabajo

Un hombre me pidió que usara cinta adhesiva para quitar la pelusa de su chaqueta.

Me han pedido mi opinión sobre la montura que debería elegir una usuaria para sus nuevas gafas.

Un hombre me preguntó si podía utilizar la sala de reuniones de la comunidad para afeitarse con una maquinilla eléctrica. («¿Se ha ido la luz en su casa?» I pregunté. «No», dijo. Sin más explicaciones).

Después de hacerme una pregunta de referencia, una usuaria sacó un cepillo de dientes de su riñonera y se dedicó a limpiarse los dientes mientras yo hablaba. Y cuando terminó, sacó el hilo dental.

Algunas peticiones estaban relacionadas con el coche: una persona se acerco al mostrados de referencia y preguntó si teníamos cables de arranque.

Una vez un usuario me pidió prestado el coche de mi jefe.

Una de nuestras usuarias habituales me pidió que la llevara a una ciudad a dos horas de distancia para poder ver apartamentos.

Hubo numerosas peticiones de Hanky Panky en la biblioteca:

La semana pasada, un usuario me pidió que tuviera sexo con él en el callejón. No lo hice.

Un hombre de 50 años pidió a nuestra bibliotecaria infantil que se uniera a él en el sala de descanso. Ni hablar.

Un usuario me pidió que me reuniera con él en la sala de fotocopias. (Guiño, guiño.) Lo siento, no.

Una vez tuve un usuario varón de unos 50 años que no quería dejar el mostrador de hasta que le dije que era travieso. (Se maneja diciendo, inexpresivo, sin contacto visual: «Pues sigue con tu maldad»).

A los bibliotecarios se les ha pedido que infrinjan la ley:

Un usuario me ofreció 100 dólares si entraba en el patio de alguien y robaba un cactus.

Una vez, un usuario me ofreció 50 dólares para que le hiciera un pasaporte falso.

Una usuaria quería que le dijera el número de la seguridad social de mi hijo para para que pudiera usarlo para obtener más ayuda financiera. (Le dije que no.)

Muchas preguntas inusuales en la biblioteca son de naturaleza médica: Una usuaria apareció en la puerta de mi despacho con un bastoncillo de algodón un hisopo de algodón y una placa de Petri, y comenzó diciendo: «Puedes decir que no a esto….» (Lo hice.)

Algunos usuarios quieren llevar nuestra ayuda innata y nuestro afán de servir a la comunidad bibliotecaria al siguiente nivel:

Una usuaria me llamó para pedirme que sacara una lista de libros para ella y que se los llevara a su casa.

Una vez, una usuaria me pidió el número de teléfono de su casa para poder llamarme con preguntas de referencia cuando no estuviera en el trabajo.

Los usuarios me han pedido que les haga la declaración de la renta, que limpie sus casas y que actúe en las fiestas de cumpleaños de sus hijos.

Un usuario me pidió una vez que le prestara 7.000 dólares.

Una vez una mujer me pidió que fuera a buscar un cadáver que estaba segura estaba enterrado en un lago, porque la policía no le escuchaba.

También se nos pide que identifiquemos cosas: Una vez, una usuaria me pidió que identificara un bicho muerto que había pegado en un papel de cuaderno.

Me pidieron que identificara la serpiente que un usuario había atrapado en un cubo. «Hay un animal esponjoso de color gris pardo bajo mi porche. ¿Qué es?» También nos han pedido que investiguemos una variedad de temas interesantes temas interesantes:

Un usuario quería que encontrara un libro para enseñar alemán a su perro.

Me han pedido que investigue cómo evitar ser clonado sin su permiso.

Un usuario me pidió una vez que le indicara los libros sobre Brasil escritos específicamente para niños no nacidos.

Una vez recibí una consulta de referencia de un recluso de un centro penitenciario de «libros sobre cómo levitar».

Los bibliotecarios son serviciales por naturaleza, lo que significa que a menudo que a menudo vamos más allá de nuestro trabajo para llevar a cabo pequeños actos de amabilidad bibliotecaria:

Una anciana me pidió que le atara los zapatos (lo hice. Ella era demasiado mayor para agacharse y alcanzarlos ella misma).

Una usuaria me pidió recientemente que le ayudara a encontrar la melodía y la letra de canciones patrióticas para que pudiera cantárselas a su novio marine en su próximo viaje por carretera a la capital del estado. (Lamentablemente, esta mujer tenía una enfermedad mental, y no había novio ni viaje por carretera, pero traté la pregunta como si lo hubiera).

A pesar de las extrañas peticiones, los bibliotecarios seguimos impertérritos. Nosotros seguimos amando el trabajo bibliotecario. Y, por supuesto, a todo el mundo le gusta una historia con un final feliz. ¿Por ejemplo?

Un padre divorciado vino a la Hora del Cuento, me invitó a salir y luego me pidió

que me casara con él. Lo hice.