Un día en la biblioteca pública: ¿Qué es lo más extraño de lo que te ha acusado un usuario?

¿Qué ocurre realmente detrás del mostrador de circulación? ¿Y en las estanterías? ¿Y qué piensa REALMENTE de ti tu bibliotecario favorito? Roz, que ha aparecido en Morning Edition y The Today Show, lo cuenta todo. ¿Cuál es la excusa más loca que se ha dado para devolver un libro con retraso? ¿La imagen más impactante captada por una cámara de seguridad de la biblioteca? ¿Cuál es el lugar más divertido en el que se ha encontrado un DVD extraviado? ¿Qué cosa sencilla puedes hacer para alegrar el día a un bibliotecario? En veintiséis entretenidos ensayos, conocerá a bibliotecarios que buscan el amor, que se enfrentan a clientes desafiantes, que sueñan con sueños imposibles, que encuentran sorpresas asombrosas en el depósito de libros y que salvan vidas. Se revelarán los secretos más guardados de las bibliotecas. ¡No volverás a ver tu biblioteca pública local de la misma manera!



CAPITULO

¡Bibliotecario malo!



Desconectar deliberadamente el acceso a Internet, esconder formularios de impuestos y matar a nuestros usuarios telepáticamente: es lo que mejor sabemos hacer según algunas opiniones de algunos usuarios.

Trabajo en el mostrador de circulación de una biblioteca de las afueras. Una vez le devolví el carné de la biblioteca a una usuaria después de escanearlo, pero perdí el control y acabé tirándoselo.

«¡Lo siento mucho!» le dije. «No quería hacer eso».

«¡Sí lo hiciste!», dijo ella.

Pensé que estaba bromeando, pero hablaba muy en serio. Realmente creía que le había tirado la tarjeta deliberadamente. Después de prometerme que escribiría una carta mordaz sobre el incidente a mi jefe, se marchó enfadada.

Asombrada y conmocionada, me conecté a mi foro favorito de Facebook para bibliotecarios y pregunté: ¿Qué es lo más extraño de lo que te ha acusado de hacer un usuario?

Recibí muchas respuestas:

Una usuaria me acusó de «ir a por ella» porque le dije que no podía usar el ordenador porque tenía multas pendientes en la biblioteca. Se puso muy hostil y quiso «salir fuera y arreglar esto».

Un usuario me acusó de intentar matarlo telepáticamente porque era católico.

Hace poco, un usuario me dijo que mi cara estaba mal por trabajar con niños.

A menudo me acusan de romper Internet.

Tenemos un mecenas que cree que estoy «robando su información» y enviándola a Vladimir Putin.

Varios mecenas me han acusado de ocultar formularios fiscales.

Una vez me acusaron de pertenecer a la mafia portuguesa. (Ni siquiera sabía que los portugueses tenían una mafia).

Me han acusado de formar parte del clan Seth Myers de la Mafia de los Piratas del Mar. Ojalá estuviera bromeando.

Hace poco me acusaron de ser antisemita. (Soy judío.)

Me han acusado de participar en el ciberespionaje y la guerra electromagnética. Tenemos algunos teóricos de la conspiración aquí.

Me han acusado de leer los pensamientos de alguien. Y de robarlos.

Una niña me dijo que yo no era real porque tenía el mismo nombre que su amigo imaginario y su madre le había dicho que los amigos imaginarios no eran reales.

Una de nuestras usuarias está convencida de que soy un agente de la CIA que la acosa.

Después de pedirle a una empleada de la limpieza que dejara de dejar su dentadura postiza sobre mi mesa, «me echó la bronca y me mando al diablo».

Un usuarios me amenazó una vez con matarme cuando le dije que tenía que no podía utilizar el móvil, y que para ello saliera al vestíbulo.

Una señora que cree que el gobierno está dirigido por vampiros reptilianos satánicos me acusó de traición porque me negué a ayudarla a derrocarlos.

Ayer, un indigente me acusó de mover el inodoro cuando le pedí que dejara de orinar en el suelo.

Me han dicho que todo mi personal tiene un lenguaje corporal racista.

Me acusaron de «hacer que los niños se vuelvan homosexuales» porque tenemos libros inclusivos LGBT en nuestra colección de salas juveniles.

Una mujer me exigió que me disculpara con su hijo porque mi aura era demasiado fuerte y le molestaba.

Una mujer blanca que hacía mucho ruido me acusó a mí, otra mujer blanca, de ser racista cuando le pedí que se callara.

Tenemos un usuario que me ha acusado de tenerla con él y de añadir multas a su tarjeta.

Un usuario al que bloqueé Internet presentó una queja formal contra mí por interferir en su derecho humano básico a ver pornografía.

Un usuario presentó una vez una queja formal por escrito contra mí por «sonreír demasiado». Dijo que no era profesional.

Puede que sea poco profesional que un bibliotecario sonría, pero cuando terminé de leer estos comentarios, tenía una gran sonrisa en la cara. ¿La lección? No hay que dejar que los exaltados y los locos te depriman. Sólo hay que reírse. Lo importante es que no estaba sola. Mis compañeros bibliotecarios siempre me cubren las espaldas. Y así, sin más, volví a amar mi trabajo.

Pero la próxima vez que una usuaria paranoica me acuse injustamente, podría reclutar a mis amigos del Clan Seth Myers de la Mafia de los Piratas del Mar para robar su información y enviársela a Vladimir Putin.

