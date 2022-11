Un tercio de la población de Islandia lee un libro cada día

Iceland Monitor. «One third of the population reads a book every day». Accedido 25 de noviembre de 2022.

Los islandeses leen o escuchan una media de 2,4 libros al mes, y casi un tercio de la población lee un libro cada día o más a menudo, según los resultados de una encuesta sobre la actitud del país hacia la lectura.

El Centro de Literatura Islandesa, en colaboración con la Biblioteca Municipal de Reikiavik, la Asociación de Editores Islandeses, Hagþenkir – La Asociación de Escritores de No Ficción y Educativos de Islandia, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Universitaria, la Ciudad de la Literatura de Reikiavik, la UNESCO y la Asociación Islandesa de Autores de Literatura, fueron los responsables de la encuesta.

Desde 2017 se realiza anualmente un estudio similar, pero si se examinan los resultados de los últimos seis años, se observa que el grupo que nunca lee un libro está creciendo, mientras que el grupo que lee mucho también está creciendo.

Según los resultados de la encuesta de este año, las mujeres leen más que los hombres y los mayores más que los jóvenes. La media de libros leídos al mes aumenta con respecto al año pasado y se sitúa actualmente en 2,4 libros, frente a los 2,3 del año pasado.

Alrededor del 65% de la población lee sólo en islandés o más a menudo en islandés que en otro idioma, lo que supone un ligero cambio respecto al año pasado, que fue del 58%. Además, cerca del 18% lee con la misma frecuencia en islandés que en otro idioma, cerca del 14% lee más a menudo en otro idioma que en islandés y cerca del 3% sólo lee en otro idioma.

Más de un tercio de la población ha utilizado los servicios de la biblioteca en los últimos 12 meses. Las mujeres utilizan los servicios de la biblioteca con más frecuencia que los hombres y los que tienen dos o más hijos en casa utilizan las bibliotecas con más frecuencia que los demás.