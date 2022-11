¿Qué puede hacerse en una biblioteca? 122 cosas que podrás hacer en la biblioteca del futuro que aún hoy no son posibles

Frey, Thomas. «“122 Things” You Will Be Able to Do in the Library of the Future That You Can’t Do Today». Futurist Speaker (blog), 26 de octubre de 2016.

La esencia fundamental en una biblioteca son los libros, forman parte de su idiosincrasia, de su identidad, pero cada vez las bibliotecas son espacios más multifacéticas en los que desarrollar casi cualquier actividad o aprendizaje.

En las últimas dos décadas, la información se ha transformado y ha cambiado. Con la llegada de lo digital llega un aumento exponencial del número de formas en que podemos acceder, manipular, buscar, analizar, combinar, gestionar y almacenar cada uno de los crecientes elementos del universo del conocimiento. Como resultado, nuestras expectativas en torno a las bibliotecas y las actividades y capacidades que esperamos de un centro de información local de barrio, también están empezando a cambiar.

Al repasar esta lista de posibles actividades, debemos empezar por entender que muy pocas bibliotecas, si es que alguna, las tendrá todas.

La intencionalidad al crear esta lista es ayudar a quienes trabajan con las bibliotecas a pensar en la naturaleza multidimensional de nuestro mundo digital en desarrollo. Ciertamente, estos cambios afectarán a muchos más aspectos de la vida que sólo a las bibliotecas, pero como sociedad esperamos, ayudándonos a entender a qué debemos prestar atención.

A medida que añadimos tecnologías como los chatbots, la realidad virtual y la inteligencia artificial a nuestras bibliotecas, las actividades comenzarán a unirse en torno a los puntos fuertes de determinadas comunidades y sus diferencias regionales. Y eso está bien. De hecho, todas las bibliotecas tendrán que funcionar como un laboratorio de trabajo, probando nuevos equipos, actividades y enfoques de nuestro infoverso en constante expansión para ver hacia dónde gravitan los usuarios.

¿Qué deberían ser las bibliotecas?



¿Cómo describiremos la naturaleza de las bibliotecas en el futuro? ¿Deberían ser

Amigables con los bebés

Acogedoras para las mascotas

Aptas para alimentos

Amigables con la cerveza, el vino y el alcohol

Apto para eventos

Apto para fiestas (deben proporcionar una lista de empresas de catering aprobadas)

Apto para personas sin hogar

Favorable a los defensores de la intimidad

Para las empresas

Para usuarios ocasionales

Deben tener instalaciones para:

Exposiciones itinerantes del museo

Reuniones privadas

Lectura aeróbica

Ducharse

Preparar y servir la comida

Dormir la siesta

Guardar objetos personales

Enviar dinero o realizar pagos

Archivo de información tradicional

A lo largo de los años, las bibliotecas han ampliado sus colecciones. Ciertamente, no todas son lo suficientemente grandes como para gestionar todos los elementos de esta lista, pero la mayoría tienen una mayoría de ellos.

Libros impresos

Libros digitales

Libros de audio

Periódicos

Revistas

Música

Películas

Programas de televisión

Emisiones de radio

Presentaciones

Material didáctico

Material de audio (discos, cintas, libros hablados y otros formatos grabados)

Mapas

Microformas

Vídeos (películas, emisiones de televisión, DVD)

Partituras

Fotografías, carteles, grabados y dibujos

Apps y aplicaciones móviles

Archivos de redes sociales

Obras de arte

Archivos no tradicionales

Las bibliotecas también tienen la obligación de archivar sus comunidades locales. Algunos de los archivos no tradicionales pueden ser:

La historia de todas las empresas de la región. Resumen de cada clase que se gradúa en cada escuela. Historia de la infraestructura local, incluyendo puentes, túneles, líneas de agua, líneas de alcantarillado, estaciones de bomberos, torres de agua, estaciones de policía, escuelas, etc. Envejecimiento de la comunidad realizado a través de colas de fotos secuenciales. El sonido de la ciudad en forma de grabaciones de audio a lo largo de los años. Líneas temporales de influencia cultural. Archivo local de equipos de emergencia, como generadores de emergencia cuando se va la luz, o iluminación de emergencia, catres de emergencia, etc. Registro de todas las leyes, ordenanzas y reglamentos que afecten a todos los miembros de la comunidad.

Centros de mando de búsqueda

La mayoría de las personas que entran en una biblioteca están buscando algo. En los próximos años, la tecnología de búsqueda será cada vez más complicada, pero al mismo tiempo dispondremos de muchas más capacidades para utilizar en nuestra búsqueda.

Búsqueda de vídeos: en lo que respecta a la búsqueda de vídeos, todavía nos enfrentamos a atributos como el contexto, el estilo, las circunstancias y una serie de detalles situacionales. Algunos ejemplos de futuras búsquedas de vídeo pueden ser:

Traer todos los vídeos públicos de Jane Doe (persona media) entre 1980 y 2005 cuando estaba en Manchester, Inglaterra. ¿Cuáles son los 20 vídeos más vistos de un público que se ríe de alguien que está en proceso de morir por un accidente mortal? Muéstrame los 10 mejores vídeos de torneos de Twitch de jugadores coreanos jugando a la versión 4.3 de Destiny. ¿Cuáles son las 12 características comunes de las películas de baja recaudación producidas por Paramount Pictures en 1978?

Búsqueda con drones – Hoy en día puede parecer improbable que las bibliotecas tengan sus propias flotas de drones para desplegarlas en las búsquedas físicas, pero eso cambiará en las próximas décadas.

Utilizando escáneres térmicos, ¿qué casas de mi ciudad tienen la menor cantidad de aislamiento en el ático? ¿Dónde está el agujero en la valla que está permitiendo que el ganado entre en el barrio de Eagle Ridge y cause daños? ¿Qué zonas de mi ciudad tienen menos probabilidades de inundarse cuando el río se desborde? ¿Desea obtener una vista de 360 grados de las tres principales esculturas erigidas en mi ciudad el año pasado?

Búsqueda demográfica – La demografía del mundo está cambiando y necesitamos mejores herramientas para controlarla.

Muéstrame un mapa de calor del mundo, desglosado por regiones de 1 milla cuadrada, que muestre las tasas de natalidad de mayor a menor. Qué regiones del mundo se parecen más a Winnipeg, Canadá (elige cualquier ciudad) en función del clima, la demografía por edades, las opiniones políticas, los niveles de educación, los intereses científicos, la salud personal, etc. ¿Quién es la persona que más sabe en el mundo sobre los tipos de suelos ácidos? Muéstrame un desglose por décadas del aumento de los ingresos medios en África desde 1900.

Búsquedas futuras

A medida que entremos en la era de la computación cuántica, se podrán cuantificar muchos más atributos de búsqueda. Algún día, pronto podremos buscar:

Olores Gustos Vibraciones armónicas Reflectividad Peso específico Composición química Texturas Viscosidad

Características de la búsqueda de cosas parecidas

¿Cómo buscamos cosas con cualidades similares? Las búsquedas futuras pueden incluir opciones para especificar:

Se parece a Huele como Se siente como Sabe a Suena como Absorbe como Hace eco como Cubre como

Pantallas esféricas

Las pantallas esféricas en el futuro tendrán la capacidad de dar una perspectiva exacta del planeta Tierra.

Seguir los flujos de contaminación a través del océano en tiempo real. Vigilar los grandes huracanes desde los satélites y seguir las novedades minuto a minuto. Reservar un complejo itinerario de viaje desde una perspectiva esférica. Muestre cómo han cambiado las corrientes de agua cálida en las últimas dos décadas.

Espacios Maker

Las bibliotecas están pasando rápidamente de ser un lugar para visitantes pasivos que consumen información a participantes activos que prefieren producirla. Áreas a incluir:

Rueda de alfarero y taller para mezclar el barro y hacer cerámica Cultivo de hortalizas mediante acuaponía Estudio de vídeo para grabar y editar un vídeo Un área de producción tanto para grabar como para editar una experiencia de realidad virtual Bancos de trabajo de IoT completos con el servicio de ayuda del Internet de las Cosas Acceso a escáneres e impresoras 3D capaces de imprimir artículos de varios cientos de materiales diferentes Cortadoras láser para grabar/cortar madera, vidrio, metal y cerámica Estaciones de fabricación de joyas

Espacios creativos

Este tipo de espacios se completan con todas las herramientas, tecnologías y suministros para que los creativos se pongan en marcha.

Producir arte Producir música Producir juegos Producir podcasts Producir webcasts Producir experiencias de RV Organizar talleres de IoT Crear e imprimir con impresoras 3D

Miniteatros

Es importante que los grupos tengan un lugar donde reunirse para cosas como:

Ver películas Jugar a los videojuegos Ver eventos en directo como conciertos, eventos deportivos, aterrizajes de la NASA, etc. Ver YouTube, Facebook, Twitch, etc.

Estudios de retransmisión en directo

Aunque ya no se necesita un estudio para hacer transmisiones en directo, la era del estudio está lejos de haber terminado.

Reseñas de libros Reseñas de juegos Reseñas de aplicaciones Revisión de cursos Revisión del chatbot Revisión de la tecnología Hoy hace 50 años «Cómo» lograr algo

Impresión 3D

A medida que el proceso de fabricación aditiva mejore, empezará a entrar en todas nuestras vidas de forma inusual:

Préstamo de impresoras 3D Préstamo de escáneres 3D Talleres de impresoras 3D Talleres de escáneres 3D Concursos de diseño 3D Mesas de ayuda para impresoras 3D y escáneres

Volar drones

De la misma manera que los niños de hace un siglo querían aprender a volar, los jóvenes de hoy están enamorados de volar y manejar drones.

Préstamo de drones Simuladores de vuelo de drones Talleres de drones DYI Concursos de drones

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya existe y ya sabe mucho más sobre ti que cualquier persona viva hoy. Ofrecerán las bibliotecas del futuro:

Préstamo con inteligencia artificial Talleres de IA Concursos de IA Controlar y anticipar el uso de los visitantes

Realidad virtual y realidad aumentada

Ambas se volverán mucho más omnipresentes en el futuro.

Préstamo de hardware de RV y RA Préstamo de software de RV y RA Estudios de producción de RV y RA Motores de búsqueda de RV y RA

Robótica

Los robots serán mucho más comunes en el futuro.

Préstamo de robots Rodeos de robots Talleres de robots Competiciones de robots

Internet de los objetos

A medida que más de nuestros dispositivos se incorporen al mundo conectado, veremos un aumento de la demanda de:

Préstamo de dispositivos IoT Talleres de creación de prototipos de IoT Concursos de IoT Sesiones de ponentes expertos en IoT

Archivo de equipos

La mayoría de la gente tiene viejas formas de información en discos, cartuchos, stick drves y cintas, y muchos buscan un lugar para convertirla a un nuevo medio al que la gente de hoy pueda acceder.

Leer e imprimir microfichas Tanto leer como convertir discos de 8″, 5,25″ y 3,5″ a la nube Convertir fotos en vídeo Convertir de VHS a DVD Digitalizar y reparar fotos y documentos antiguos Consolas de juegos antiguas para reproducir programas y juegos en cartuchos, aplicaciones, unidades de memoria y CDs

Proyectos de la Biblioteca Global

Salas de chat de RV con personas de otros países Programas de préstamo intercultural (por ejemplo, libros escritos en japonés, no traducidos, sobre Ben Franklin)

Videojuegos y no videojuegos

Los juegos se están convirtiendo rápidamente en la norma cultural para la mayoría de los jóvenes de hoy.

Torneos de juegos Préstamo de juegos Talleres de construcción de juegos Eventos de expertos en juegos

Nuevas instalaciones

La mayoría de las bibliotecas importantes estarán probando una serie de nuevas opciones para hacer que sus instalaciones sean relevantes para los usuarios de la próxima generación.