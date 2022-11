Scondras, Carolina López. Bibliotecas divertidas: creatividad y humor para los proyectos culturales, 2022.

«Cuando se habla de democratización o se refiere a la igualdad, en principio pensamos en acceso a los materiales educativos o de necesidades especiales. Sin embargo, la igualdad atraviesa todos los objetivos. En cuanto a ocio, por ejemplo, escuchamos en más de una oportunidad que el hecho de no tener wifi abierto al público responde a que “los chicos vienen a jugar a los jueguitos en lugar de leer”. Convengamos que jugar es uno de los derechos fundamentales del niño y la posibilidad de hacerlo virtualmente en la computadora entraría dentro de este derecho, al que muchos niños no llegan por no poseer internet o los aparatos necesarios. Entonces pensemos si ésta no es una forma de dar a todos las mismas oportunidades.

La profesión del bibliotecario se ha visualizado por mucho tiempo como un trabajo solitario y hasta quizá un poco aburrido. Aquí, la autora nos plantea una visión totalmente diferente, en donde nos demuestra que el objetivo fundamental de esta profesión es la de ser gestores de la información, ser el nexo entre la información y los usuarios. Por lo tanto, este trabajo debe ser innovador, divertido y práctico, y depende de nosotros hacerlo parte integral de la comunidad a través de la motivación, la información novedosa y abrir un poco la cabeza a nuevas propuestas y alternativas que se adapten a la sociedad actual en la que vivimos.

Para ello, aquí se presentan de forma dinámica y atractiva diversas alternativas, ejemplos, anécdotas y ejercicios en forma de juego para pensar a la biblioteca y a la profesión de bibliotecario desde una mirada superadora y diferente.