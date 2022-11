La curiosidad crea: programación innovadora de la biblioteca para niños

Holmes, Paula. Curiosity Creates: Innovative Library Programming for Children, 2016

En agosto de 2015, Association for Library Service to Children (ALSC) hizo pública la solicitud de propuestas para una nueva iniciativa de financiación, la investigación Curiosity Creates, patrocinada por The Walt Disney Company. Este premio era una oportunidad para que las bibliotecas públicas recibieran financiación para promover y desarrollar creatividad en niños de 6 a 14 años, centrándose en uno o más de los siete componentes críticos de la creatividad, tal y como los designa el Center for Childhood Creativity (CCC). Aparte de la conexión con los componentes de la creatividad, los requisitos de la solicitud ofrecían flexibilidad al proyecto. Los principales requisitos Los principales requisitos eran que el beneficiario debía ser una biblioteca pública, que el programa debía servir al grupo de edad en cuestión y demostrar la viabilidad y el alcance; y que debe completarse, con todos los fondos gastados, entre el 1 de octubre 2015, y el 31 de mayo de 2016. El material estadístico contenido en este documento procede de las solicitudes y evaluaciones de los 79 beneficiarios de la subvención Curiosity Creates.

La investigación del CCC se centró en siete componentes críticos de la creatividad e incluyó «estrategias respaldadas por la investigación

Estrategias para promover» cada componente. Son los siguientes: