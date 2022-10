Informe PISA: aquellos países con más puntuación en lectura también obtienen más puntuación en Ciencias y Matemáticas

2012–2016 Program for International Student Assessment Young Adult Follow-up Study (PISA YAFS): How reading and mathematics performance at age 15 relate to

literacy and numeracy skills and education, workforce, and life

outcomes at age 19

Texto completo

Entre los estudiantes de 15 años, así es como se comparan 77 países en lectura, matemáticas y ciencias. Las puntuaciones más altas son mejores.

Estos resultados proceden de Program for International Student Assessment (PISA) En general si un país se agrupa en torno a una determinada puntuación en lectura, entonces está en el mismo rango en las otras materias.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es un estudio sobre el rendimiento de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias que se realiza cada 3 años.