Alfabetización integrada en los contenidos en el lugar de trabajo

Dârjan, Ioana, Paolo Federighi, y Vanna Boffo, eds. Content Embedded Literacy in the Workplace. Firenze University Press, 2009.

El tema de la alfabetización integrada, estrechamente relacionado con el aprendizaje integrado, por un lado, y la formación en el lugar de trabajo, por otro, es un tema central para la reflexión sobre la educación de adultos en Europa y en todo el mundo. El Consejo de Europa señala que el conocimiento es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de los países de la UE, y que el lugar de trabajo es un lugar importante para el aprendizaje y la producción de conocimientos técnicos y prácticos. El problema de conseguir las competencias necesarias para entrar en el mercado laboral actual afecta a una gran parte de la población adulta. Y aquí es donde entra en juego la alfabetización integrada, un tema que el volumen trata de abordar desde un doble punto de vista: a través de una reflexión teórica que esboza el tema frente al desarrollo del mercado laboral europeo, y una reflexión sobre las experiencias prácticas resultantes de un proyecto financiado por la Comunidad Europea llamado CELiNE, Content Embedded Literacy Education for the New Economy, llevado a cabo entre 2007-2009.