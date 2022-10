La ciencia abierta como parte de un sistema de investigación que funciona bien

“Open Science as Part of a Well- Functioning Research System”. New Directions Paper From Science Europe, 2022

Texto completo

Science Europe y sus organizaciones públicas de financiación y ejecución de la investigación se han comprometido a apoyar la ciencia abierta como parte de un sistema de investigación que funcione bien. Recordando la visión estratégica, la misión y los valores de Science Europe, se esfuerzan por lograr una colaboración abierta y sin fisuras entre todos los actores implicados en el proceso de investigación, así como un acceso abierto a los resultados de la investigación. También apoyan la participación significativa de los actores sociales siempre que sea pertinente en el proceso de investigación.