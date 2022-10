RumorGuard: un nuevo sitio de comprobación de hechos para enseñar a la gente a detectar mejor la desinformación

RumorGuard

RumorGuard, ofrece una ventanilla única para desmentir la desinformación y un indicio al proceso de comprobación de hechos, además de una biblioteca de herramientas autorizadas para ayudar a las personas a detectar, verificar y luchar contra la desinformación que se extiende rápidamente.

Con el creciente problema de la información no verificada que sigue siendo tendencia y se propaga antes de las elecciones de mitad de período de este año, todos los recursos son esenciales, especialmente porque los estadounidenses siguen dejando de lado las pruebas de alfabetización de medios y noticias. Un estudio de 2019 del Centro de Investigación Pew encontró que solo el 26% de los adultos estadounidenses podían discernir las declaraciones de noticias verdaderas de las falsas. Un estudio de Stanford de 2019 aportaba datos aún más sombríos entre de los adolescentes, encontrando que dos tercios de los alumnos de primer año de la escuela secundaria no podían encontrar las diferencias entre la información de noticias y los anuncios, y el 96 por ciento no podía determinar efectivamente la credibilidad de una fuente.

Las redes sociales tampoco ayudan a esta situación. Sitios como Twitter y TikTok se enfrentan a constantes bombardeos de desinformación. Un informe de 2022 de la organización de verificación de hechos NewsGuard descubrió que el 20% de los vídeos sugeridos por la función de búsqueda de TikTok contienen información errónea. Para hacer frente a esta situación, TikTok se ha asociado con la National Association for Media Literacy Education (NAMLE) y ha eliminado las cuentas que difunden información errónea perjudicial. Otras plataformas de medios sociales, como YouTube, Twitter e incluso Pinterest, están haciendo lo mismo, si no más, como los indicadores de publicaciones engañosas de Twitter y el programa de comprobación de hechos Birdwatch.

RumorGuard fue creado por la organización educativa sin ánimo de lucro The News Literacy Project, que enseña y fomenta las habilidades necesarias para discernir la información creíble de las noticias en un esfuerzo por ampliar la alfabetización informativa. La organización aborda la tarea de varias maneras, prestando especial atención a los jóvenes y proporcionando recursos y conocimientos a los educadores. Pero ahora, la organización ha dado un gran impulso al público en general, ayudando a personas de todas las edades a aprender sobre la alfabetización informativa.

El sitio web es un recurso interactivo de comprobación de hechos, que recurre a verificadores profesionales, tanto externos como internos, sobre la desinformación y los rumores virales, y que ofrece a los usuarios no sólo la posibilidad de desmentir los artículos que circulan por sus canales de Twitter o que se comparten en las páginas de Facebook, sino también la oportunidad de aprender a realizar ellos mismos la comprobación de hechos, todo ello mediante una sencilla prueba para calibrar la credibilidad de una publicación. Este proceso tiene en cuenta cinco factores, explica la organización:

Fuente: ¿La información ha sido publicada por una fuente creíble?

Pruebas: ¿Existen pruebas que demuestren que la afirmación es cierta?

Contexto: ¿Es preciso el contexto proporcionado?

Razonamiento: ¿Se basa la afirmación en un razonamiento sólido?

Autenticidad: ¿La información es auténtica o ha sido editada, modificada o inventada por completo?

Basado en: DiBenedetto, Chase. «New Debunking Site Might Be the Winning Tool in Those Frustrating Facebook Fights». Mashable, 6 de octubre de 2022. https://mashable.com/article/misinformation-debunk-website-rumorguard.