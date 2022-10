Nuevas perspectivas en los estudios críticos de datos: Las ambivalencias del poder de los datos

New Perspectives in Critical Data Studies: The Ambivalences of Data Power, editado por Andreas Hepp, Juliane Jarke, y Leif Kramp, Palgrave, 2022.

Texto completo

PDF

ePuB

El poder de los datos es un fenómeno altamente ambivalente y son precisamente estas ambivalencias las que abren importantes perspectivas para el floreciente campo de los estudios críticos de datos:

En primer lugar, las ambivalencias entre las infraestructuras globales y las invisibilidades locales. Estas desafían la gran narrativa de la naturaleza efímera de una infraestructura global de datos y, en cambio, hacen visibles las condiciones locales de trabajo y de vida, y los recursos y arreglos necesarios para operar y dirigirlas.

En segundo lugar, las ambivalencias entre el Estado y la justicia de datos. Se considera la justicia de los datos en relación con la vigilancia estatal y el capitalismo de los datos y se reflejan las ambivalencias entre un «estado empresarial» y un «estado de bienestar».

En tercer lugar, las ambivalencias de las prácticas cotidianas y la acción colectiva, en las que los grupos de la sociedad civil, las comunidades y los movimientos intentan posicionar los intereses de las personas frente a los «grandes actores» de la industria tecnológica.

Con esta introducción, queremos argumentar que ver el poder de los datos y sus irreductibles ambivalencias de manera puntual proporcionará una orientación a los capítulos de este libro. Para ello, en primer lugar, ofrecemos un breve esbozo del desarrollo de los estudios críticos de datos. En parte, también queremos situar las conferencias sobre el poder de los datos, la más reciente de las cuales es la base de este volumen.