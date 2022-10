Makerspaces en China: el espacio de innovación masiva y las industrias creativas transformadoras

Fu, Pengfei, Lin Li, y Xuefang Xie. «Reconstructing Makerspaces in China: Mass Innovation Space and the Transformative Creative Industries». Humanities and Social Sciences Communications 9, n.o 1 (7 de octubre de 2022): 1-8. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01383-2

En los últimos años, los makerspaces y los llamados “mass innovation spaces” (MISs) en China han sido objeto de una intensa investigación académica. Sin embargo, a pesar de la proliferación de los MISs y del creciente interés por comprender este fenómeno, la definición de los MIS también ha sido motivo de preocupación en este campo. Al mismo tiempo, también ha habido una tendencia a vincular estos MIS reconstruidos con la agenda de desarrollo de las industrias creativas locales. ¿Qué es un MIS y en qué se parece y en qué se diferencia de la comprensión general de los makerspaces en el contexto de China? ¿Qué podemos aprender de la adopción y la apropiación de los MISs por parte de China en relación con la transformación de las industrias creativas? Para responder a estas preguntas, realizamos un análisis de redes semánticas de las declaraciones de misión de 305 MIS chinos. Los resultados muestran que los MIS chinos son bastante diferentes de los makerspace en términos de espacio, actividades, valores, filosofía, comunidad y organización. Al examinar los MISs reconstruidos, este artículo ofrece algunos ejemplos de cómo el concepto occidental de «makerspace», centrado en la ideología californiana, se reutiliza como un nuevo sitio con muchos imaginarios alternativos que se entrelazan con lo que denominamos «ideología de Shenzhen», una mezcla de socialismo y determinismo tecnológico y una fusión de conservadurismo social y progresismo económico.