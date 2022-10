Fomentar la alfabetización en datos: la enseñanza con datos cuantitativos en las ciencias sociales

Ruediger, Dylan, et al. «Fostering Data Literacy: Teaching with Quantitative Data in the Social Sciences.» Ithaka S+R. Ithaka S+R. 27 September 2022. Web. 13 October 2022. https://doi.org/10.18665/sr.317506

Texto completo

La alfabetización cuantitativa es una habilidad esencial del siglo XXI que las universidades se esfuerzan por enseñar a los estudiantes. Las ciencias sociales desempeñan un papel importante en estos esfuerzos porque atraen a estudiantes que, de otro modo, podrían evitar los cursos orientados a los datos y las matemáticas, y porque basan el razonamiento cuantitativo en contextos políticos y sociales que resuenan con los estudiantes universitarios. Sin embargo, las mejores prácticas pedagógicas para los instructores de ciencias sociales han tardado en surgir y las necesidades de apoyo de instructores y estudiantes siguen siendo difíciles de discernir.

El programa de Servicios de Apoyo a la Enseñanza de Ithaka S+R explora las prácticas de enseñanza y las necesidades de apoyo de los instructores universitarios. El proyecto más reciente en este programa, «Enseñanza con datos en las ciencias sociales», se centró en la identificación de los objetivos y las prácticas de enseñanza de los instructores en los cursos introductorios y avanzados de ciencias sociales y en la exploración de los puntos fuertes y débiles de los servicios de apoyo institucionales existentes. Como parte de este estudio, nos asociamos con bibliotecarios de 20 colegios y universidades de Estados Unidos, que realizaron 219 entrevistas con profesores de ciencias sociales. Estas entrevistas constituyen la base de este informe.

«Fostering Data Literacy: Teaching with Quantitative Data in the Social Sciences.» explora por qué y cómo los profesores enseñan con datos, identifica los retos más importantes a los que se enfrentan y describe cómo los profesores y los estudiantes utilizan los recursos relevantes del campus y externos. En el cuerpo del informe se ofrecen detalles completos y recomendaciones prácticas para las partes interesadas, que ofrecen orientación a las bibliotecas universitarias y otras unidades del campus, al profesorado, a los proveedores y a otros interesados en mejorar las capacidades institucionales para apoyar la enseñanza intensiva de datos en las ciencias sociales.

Conclusiones clave